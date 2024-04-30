碼頭悲歌｜回應港國際航運中心地位報道　運流局︰並非只看吞吐量

香港新近跌出全球十大吞吐量港口，惹來社會廣泛關注。《香港01》日前報道指出，葵青貨櫃碼頭出現「荒漠化」，不但9號北貨櫃碼頭出現大片「吉地」，而且進一步蔓延至2號碼頭，而部分碼頭的貨櫃堆叠量，亦較十年前腰斬一半，只餘約3至4層。與此同時，十年間碼頭吞吐量跌1億噸，情況不容忽視。

運輸及物流局今日﹙30日﹚於官方FB發文，回應《HK01》對香港國際航運中心地位的報道，強調本港仍然是國際領先航運中心，並非只看貨櫃吞吐量，而港府亦一直致力支持海運港口業的持續發展。

強調國際航運中心 並非只看貨櫃吞吐量

該局引述數字指出，香港繼續是國際領先航運中心，位居全球重要樞紐港口，加上世界頂尖的國際機場、陸路跨境口岸和運輸設施等網絡聯繫海內外，並強調一個國際航運中心並非只看貨櫃吞吐量，而是要看整個海運圈的生態是否蓬勃，所提供的海運港口服務是否完善，而香港有逾1,100家與港口航運相關的公司，提供各式各樣優質的海運服務，業務範圍涵蓋港口服務、船舶營運和管理、船務經紀和代理、海運相關的金融、保險、法律和仲裁服務，以及船級社和船舶檢驗等。

運物局強調一個國際航運中心並非只看貨櫃吞吐量。（梁鵬威攝）

運輸及物流局續稱，香港作為國際航運中心的地位廣受國際認可，在反映全球航運中心綜合實力的《2023新華·波羅的海：國際航運中心發展指數報告》中，香港排名全球第四。波羅的海國際航運公會（BIMCO）在2020年將香港列為四個指定仲裁地之一，與倫敦、紐約和新加坡看齊。

而根據英國倫敦瑪麗皇后大學的調查，香港是全球最受歡迎仲裁地的第三位，僅次於倫敦及新加坡。同時，香港的船舶註冊廣受國際認可，以總噸位計全球排行第四位。香港註冊船舶在全球的港口國監督滯留率甚低，2023年的滯留率為0.81%，遠低於全球的平均數（3.39%）。

羅列各項措施 支持海運港口業持續發展

另一邊廂，運輸及物流局稱，政府一直致力支持海運港口業的持續發展。正如行政長官2023年施政報告中所公佈，運輸及物流局下的「海運及港口發展專員」一直加强統籌政府部門及持份者，以產業導向推動航運發展，尤其海事法律、保險、船舶融資等優勢專業服務，與業界合作發展航運優勢。運輸及物流局已於2023年12月20日公布《海運及港口發展策略行動綱領》，從增強港口競爭力、發展高增值海運服務、加強宣傳香港海運品牌和培育人才，以及強化香港海運港口局的支援四個方向，提出了10大策略和32項具體行動措施，以鞏固和提升香港作為國際航運中心的地位。

運輸及物流局稱，政府一直致力支持海運港口業的持續發展。﹙資料圖片﹚

措施自2024年起逐步落實，以鞏固和提升香港作為國際航運中心的地位。當中，在打造綠色港口方面，運輸及物流局與環境及生態局已開展就為本地船舶及遠洋船提供綠色甲醇等綠色燃料加注的可行性研究，並將在2024年內公布行動綱領，建設加注設施和供應鏈；及推展為遠洋船提供液化天然氣（LNG）加注的準備工作，包括技術研究和設置。該局會繼續加強與粵西地區及其他大灣區城市合作，擔當大灣區「超級聯繫人」，與其他港口和城市設立合作和交流機制。專員定期跟碼頭營運商舉行工作會議，與業界一起尋找發揮優勢互補的雙邊合作領域。

在發展高增值航運服務方面，海事處會陸續推出具競爭力的優惠措施，增加香港船舶註冊處的吸引力，包括：如財政預算案提出，建議向在指定期間於香港船舶註冊處註冊多艘船舶的船東提供批量註冊優惠；及為在國際海事組織引入的碳強度指標(Carbon Intensity Indicator, CII)中獲得評級A或B的香港註冊船舶提供綠色優惠，以響應全球航運和港口業綠色轉型的趨勢。運輸及物流局提出的綠色優惠措施將有助於推廣香港註冊船舶為綠色船隊，加強香港在國際海運界已建立的高質素聲譽。另外，該局已成立專責小組研究進一步優化針對航運業的稅務優惠措施，以吸引更多航運企業落戶香港。投資推廣署將加大力度招納更多航運業商業主導人和海外航運公司在香港設立和拓展業務，帶來更多海運相關業務及活動在香港進行。

在加強宣傳香港海運品牌方面，運輸及物流局正加大力度推廣香港海運業，向世界宣揚香港的機遇。運輸及物流局會繼續提升「香港海運週」作為重點平台的功能，香港海運及港口局已宣佈來屆「香港海運週」將於2024年11月17至23日舉行。「我們已成立『香港海運週』專責小組，並已邀請不同國際知名的海運組織成為支持機構，協助宣傳在香港設立商業基地的優勢。我們亦會製作多種語言宣傳資料以宣傳香港的海運實力。目標在2024 年內加強聯繫超過1 000 間本地、海外及內地公司及機構參與香港海運週的活動，包括聯同媒體伙伴宣傳香港航運業的國際地位。」

就海運人力發展方面，運輸及物流局在2024年上半年會完成全面檢討「海運及空運人才培訓基金」，評估它在吸引人才和促進業內人力發展方面的影響和效能，以完善相關的資助計劃和措施。此外，該局正與本地培訓機構聯繫以納入全面的環境、社會及管治（ESG）技能培訓、與在大灣區培訓機構進行交流並探索更多海運人才交流機會，以及培養航運業綠色能源人才。

運輸及物流局指出，本港在2024年起提升香港海運港口局的功能。﹙資料圖片﹚

冀媒體能在宣傳香港實力時「加力」

展望未來，運輸及物流局指出，本港在2024年起提升香港海運港口局的功能。該局會與香港海運港口局合作，借助業界人士的經驗，並攜手與業界代表一同加強海運業及相關政策的宣傳工作，向世界宣揚香港海運業的機遇。我們會通過精準的重點宣傳、業界活動和有效的溝通渠道，凸顯香港海運業的獨特優勢和商機。「我們希望媒體夥伴能在宣傳香港實力時為我們加力，一同説好香港海運故事。」

該局會與香港海運及港口局攜手並肩，共同落實《海運及港口發展策略行動綱領》下的各項工作，憑藉香港高度國際化的優勢，進一步鞏固香港作爲國際航運中心的地位。