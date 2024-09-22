港股成交創4個月高位　陳茂波：大環境利好　料減息助市場添動力

港股上周五（20日）成交達1768億元，是近四個月以來的高位。財政司司長陳茂波表示股市氣氛漸有改善，新股市場逐步回暖，本港今年IPO集資額已超逾去年，全球排名躍升至第四，目前約有100間公司正在本港排隊上市，當中不少更是10億美元集資規模的申請。他相信大環境逐步利好，更需要加大力度推廣香港市場，將繼續促進更多合作，在息率回落之際，為本港市場注入新動力。



恒生指數上周五（22日）收市報18,258點。

陳茂波：新股市場逐步回暖

恒生指數上周五（20日）收市報18,258點，連續六個交易日的累積升幅近7%，本港股市回升至兩個多月高位。陳茂波今天（22日）在網誌表示上周掛牌的新股「美的」，集資規模達310億元，是今年全球第二大新股，可見新股市場逐步回暖。上市公司的後續融資活動亦見活躍，今年來已募得超過200億美元的資金。

陳茂波今天（22日）在網誌表示上周掛牌的新股「美的」，集資規模達310億元，是今年全球第二大新股，可見新股市場逐步回暖。。（資料圖片）

本港持續錄得資金淨流入，今年首七個月銀行總存款額較去年底增加約4%，至16.8萬億元，陳茂波說需要在投資風險胃納逐步回升和投資者追逐較高回報的時候，為香港市場開拓更寬廣、更多元化的資金來源。

料本港利率走勢跟美息大致相同

美國聯儲局四年多以來首度減息半厘，加上全球多家主要央行早前相繼減息，陳茂波說寬鬆的金融環境，也利好資產市場氣氛和工商業的經營環境，雖然在聯繫匯率制度下，預期未來本港利率走勢將會跟美息大致相同，但下調速度與幅度，視乎本地的資金流向和市場情況。

陳茂波預告下月底率團到訪中東，推動交流和合作。（陳茂波網誌）

陳茂波下月底率團訪中東推動合作

陳茂波正在歐洲招商引資，將到訪西班牙馬德里和英國倫敦，他說安排一批本港初創企業組成代表團參與外訪，跟當地的創科機構和創投基金交流洽商，冀開拓更多合作機遇。他預告下月底率團到訪中東，推動交流和合作。