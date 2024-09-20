京港洽談會｜陳茂波：科創需金融支持　正構建「耐心資本」生態圈

第27屆「北京·香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會」今早（20日）在北京舉行，財政司司長陳茂波致辭時表示，希望兩地在金融、科技創新和數字經濟、拓展國際業務三方面進一步深化合作，共同創造更大的價值和機遇。



他表示，科技創新需要金融的支持，尤其是從事原創性和顛覆性技術研究和開發者，需要耐心資金的支持，香港正在積極構建蓬勃的「耐心資本」生態圈，譬如2022年底成立的香港投資管理有限公司便是以「耐心資本」定位的，投資於對香港有戰略意義的企業和項目,目的是發揮資本牽引的力量，引導更多私人市場的長期資金投資到相關產業，以加速推動其生態圈的建設。



財政司司長陳茂波今日（九月二十日）出席第27屆「北京．香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會」並在大會上致辭。（政府新聞處）

今年香港新股市場曾面對挑戰 預期今年餘下時間將會回暖

就加強金融合作，陳茂波表示要構建支持全面創新的體制機制，包括加強對國家重大科技任務和科技型中小企業的金融支持，又稱從事原創性和顛覆性技術研究和開發者，需要耐心資金的支持。他指出，香港能為科技企業提供有力的資金支持，與內地在股票、債券、交易所買賣基金，以至衍生工具市場的互聯互通，更讓內地企業可以通過香港，同時拿到國際和內地的資金。

此外，他表示今年香港新股市場面對挑戰，但在國家的堅實支持下，到目前為止，新股集資已超過65億美元，位列全球第四。隨着內地的龍頭企業在中國證監會的支持下陸續來港上市，及歐美等地進入減息周期，他預期香港的新股市場在今年餘下時間將會回暖，又稱市場的後續融資表現亮麗，截至九月初已募得超過200億美元資金。他熱烈歡迎北京的企業和初創公司利用香港國際化的籌融資平台，壯大和發展業務。

河套區發展創科產業，被視作推動香港未來發展的主要引擎（港深創新及科技園影片截圖）

望大灣區與京津冀優勢互補 為高質量發展提供動力源

第二是加強科技創新和數字經濟的合作，陳茂波表示，京港在科技創新合作、共同發展新質生產力方面，有很大的合作空間。他指出，香港的北部都會區毗鄰深圳，並將提供大量的科創用地，是香港與內地高水平科創合作的重要樞紐，歡迎北京的創科企業前來發展。

他指，京港創科合作是多層次的，包括產業和產業的對接，指香港有卓越的基礎研究能力，匯聚內地和國際的數據、國際化的科研人才，產業與北京的科技創新領域高度契合。

其次，他指出機構與機構的協作，可推動香港科學園、數碼港等和北京「三城一區」合作，以及香港和北京的高校、實驗室和科研機構間的對接。三是區域與區域的合作，他表示粵港澳大灣區擁有強大的科研、成果轉化應用和商品化，以及先進製造能力，望粵港澳大灣區與京津冀優勢互補、雙翼齊飛，共同為高質量發展提供動力源。

北京數據交易處領先地位 值得香港借鑒

數字經濟方面，陳茂波指北京在數據交易方面在全國範圍內處於領先地位，並已開展數據資產入表、數據跨境便利化服務，值得香港借鑑，雙方可以擴大合作。北京國際大數據交易所與香港數碼港已經簽署了合作備忘錄，探索數據基礎設施、數據流通等方面的合作。

陳茂波：香港熟悉國際市場標准 是內地企業走向國際的最佳平台

至於京港之間深化拓展國際業務合作，陳茂波指內地企業積極在全球布局，應對地緣政治的挑戰，並深度參與國際產業的分工與合作，需要管理好供應鏈及國際融資和風險管理。對此，他表示香港的專業服務水平高、熟悉國際市場和標準，並擁有遍佈全球的商業網絡，能夠提供全面和完善的配套服務，認為香港是內地企業走向國際的最佳平台。

此外，他表示京港兩地各具優勢，無論是以科技創新加速培育新質生產力，還是助力企業國際化發展與融資，都有廣闊的合作空間。