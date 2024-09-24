區議員施駿興捲入女童性交案後現身　稱上庭前通報民政會配合調查

捲入與女童非法性交案的元朗區議員施駿興，今日（24日）出席元朗區議會大會，他向《香港01》表示，案件提堂前通報民政處，由於進入司法程序，不便回應。對於民政事務總署表明會按需要啟動調查，施駿興指會積極配合署方的跟進工作。



會議完結後，《香港01》記者欲向元朗民政事務專員胡天祐查詢何時得知施駿興涉案，需否設機制主動公開涉刑事案的議員，職員以「專員有其他事務」為由攔截。



9月24日，捲入與女童非法性交案的元朗區議員施駿興（右）出席元朗區議會大會。（夏家朗攝）

施駿興出席元朗區議會大會前向《香港01》表示，近日有繼續落區處理社區問題。（夏家朗攝）

施駿興捲入女童性交案後首現身 稱配合民政總署跟進工作

《香港01》上周四（19日）報道，元朗區議員施駿興兩個月前被控猥褻侵犯，以及與16歲以下女童非法性交罪。案件上月被轉介至區域法院，下月17日再提堂。

施駿興今日出席元朗區議會大會前，接受《香港01》訪問時說對被控感到驚訝，近日有繼續落區工作，處理社區問題，今日亦有在大會上發言。他表示，案件提堂前有通報民政處，由於進入司法程序，不便回應。對於民政事務總署表明會按需要啟動調查，施駿興指會積極配合署方的跟進工作。

9月24日，捲入與女童非法性交案的元朗區議員施駿興出席元朗區議會大會，並在會上發言。（夏家朗攝）

民政事務總署從嚴跟進 按需要啟動調查

案件曝光後，民政事務總署回覆《香港01》查詢時表示會從嚴跟進，密切留意發展及具體案情，按需要考慮是否按照《區議員履職監察制度指引》啟動調查，又指根據《區議會條例》，若果區議員被定罪判監超過三個月將會喪失議員資格。

9月24日，元朗區議會大會完結後，《香港01》記者欲向元朗民政事務專員胡天祐查詢施駿興事件，職員以「專員有其他事務」為由攔截。（夏家朗攝）

記者欲向民政專員查詢 職員攔截

不過，民政處知悉施駿興涉案的時間，以及需否設機制公開涉刑事案的議員，成為關注焦點。記者會後欲向胡天祐查詢事件，職員以「專員有其他事務」為由攔截，著記者有需要採訪可聯絡民政總署。