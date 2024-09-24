大律師公會向賀輔明頒終身榮譽會員　梁冰濂成首名女性終身會員

香港大律師公會周二（24日）傍晚召開特別會員大會，據了解，會議通過了向終審法院非常任法官賀輔明（Lord Leonard Hubert Hoffmann）頒授終身榮譽會員名銜，及向公會前主席、資深大律師梁冰濂頒授終身會員名銜，以表揚他們對香港司法界的卓越貢獻。



賀輔明是繼梅師賢爵士（Sir Anthony Frank Mason）後，第二名獲公會頒授終身榮譽會員名銜的海外非常任法官，梁冰濂則是首名獲頒終身會員名銜的女性大律師。



大律師公會。（資料圖片）

賀輔明被譽為普通法史上最出色的法官之一

賀輔明在1964年在英國格雷律師學院取得大律師資格，並於1977年獲委任為御用大律師。加入司法機構後，他在1985年出任英國高等法院大法官法庭法官，在1992年獲委任為上訴法院常任法官，並在1995年升任常任高級法官。賀輔明被譽為普通法史上最出色的法官之一，他在1998年獲邀成為香港終審法院非常任法官，是目前本港最資深的海外非常任法官。

大律師公會感謝賀輔明26年來盡心竭力服務終審法院，鞏固香港普通法制度，在維護法治及司法獨立作出非凡貢獻。

終審法院非常任法官賀輔明（ 左）和大律師公會前主席梁冰濂（右）

梁冰濂是本港首名女性御用大律師及大律師公會主席

而梁冰濂在1970年獲大律師執業資格，1990年成為本港首名女性御用大律師，1992年更成為首名女性大律師公會主席，又曾出任香港女律師協會、國際家事法律師協會等多個本地及國際法律團體的主席。梁冰濂在1997年獲委任為高等法院特委法官，其後數度續任。

大律師公會感謝梁冰濂對司法機構及不同法律專業團體的無私貢獻，特別在推動性別平等及家事法發展等範疇不遺餘力，打破行業由男性為主的局面，成為女性大律師的典範。

相隔15年 大律師公會再頒發終身會員名銜

大律師公會創會75周年，至今累計頒發19名終身榮譽會員及終身會員名銜。這次是大律師公會相隔15年後再向會員頒授終身會員名銜，對上一次是2009年向香港樹仁大學創校校監兼校長胡鴻烈頒授終身會員名銜。而同年起亦向法官等非公會會員頒授終身榮譽會員名銜，當中包括前終審法院首席法官馬道立、首任終審法院首席法官李國能、現任非常任法官包致金、陳兆愷及鄧國楨。