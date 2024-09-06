大律師公會四川開涉外法治課程 杜淦堃不忘探大熊貓｜政壇諸事町
大律師公會首次在四川開辦涉外法治人才培訓課程，主席杜淦堃率領6名公會成員到成都講課，有過百名當地法律界及外貿企業代表參與。杜淦堃今天（6日）表示，這次講課不僅把公會的涉外法治培訓課程帶到內地西部，授課對象更由內地頂尖大學的法律系學生，擴展至內地執業律師及外企代表，助業界更快及更好地處理涉外糾紛，對培育國家涉外法治人才跨前了一大步。
杜淦堃：四川天府中央法務區發展潛力龐大
公會周三（4日）起一連3天到訪四川，出席為期兩日的培訓班，課程在國家律師學院西部分院舉行，主辦者除了有香港大律師公會，亦有四川天府新區管委會、成都市律師協會。講師包括杜淦堃、副主席毛樂禮、副名譽秘書王永愷、執委何淑瑛、仲裁委員會副主席方兆文、內地事務常委會委員王洛媛及毛茅，以普通話授課，需要時以英語輔助。課程內容包括講解《香港的法律制度》、《民事訴訟法》及《國際仲裁精要》的基本理論，亦結合案例分析民事程序的實際執行情況。
大律師公會今年四月，曾與四川天府新區管理委員會及成都市律師協會，簽署三方戰略合作備忘錄。杜淦堃指，天府中央法務區是中國首個由省級層面主動建設的法務集聚區，「發展潛力龐大，公會首次開辦的涉外法治培訓課程，除了反映公會致力培育國家的法律人才，亦打開香港大律師與四川的合作大門，開拓更多在國際仲裁及民商事領域的合作機會」。
毛樂禮料吸引四川企業來港處理仲裁案
杜淦堃表示這次交流經驗十分寶貴，學員來自四川的頂尖律師事務所，屬行業精英，公會成員與學員在課程期間積極互動，討論兩地的法律制度，從中加深對當地的訴訟程序、企業及客戶的了解，跟公會每年在北京大學及華東政法大學的涉外法治課程不同，因今次對象是當地律師，短時間內能令業界受惠。毛樂禮指課程有助四川的同行認識香港法律制度的優勢，相信會吸引更多當地企業選擇香港處理仲裁案件。
杜淦堃不忘探大熊貓
公會代表完成兩日課程後，今日獲安排到訪被譽為「天府之源」的都江堰，以及成都大熊貓繁育研究基地，藉此放鬆心情，近距離觀察大熊貓的日常生活，期間有大熊貓冒雨爬樹，有的在草叢中打滾，十分有活力。