大律師公會四川開涉外法治課程　杜淦堃不忘探大熊貓｜政壇諸事町

大律師公會首次在四川開辦涉外法治人才培訓課程，主席杜淦堃率領6名公會成員到成都講課，有過百名當地法律界及外貿企業代表參與。杜淦堃今天（6日）表示，這次講課不僅把公會的涉外法治培訓課程帶到內地西部，授課對象更由內地頂尖大學的法律系學生，擴展至內地執業律師及外企代表，助業界更快及更好地處理涉外糾紛，對培育國家涉外法治人才跨前了一大步。



香港大律師公會首度在四川開辦涉外法治人才培訓課程。（大律師公會相片）

杜淦堃：四川天府中央法務區發展潛力龐大

公會周三（4日）起一連3天到訪四川，出席為期兩日的培訓班，課程在國家律師學院西部分院舉行，主辦者除了有香港大律師公會，亦有四川天府新區管委會、成都市律師協會。講師包括杜淦堃、副主席毛樂禮、副名譽秘書王永愷、執委何淑瑛、仲裁委員會副主席方兆文、內地事務常委會委員王洛媛及毛茅，以普通話授課，需要時以英語輔助。課程內容包括講解《香港的法律制度》、《民事訴訟法》及《國際仲裁精要》的基本理論，亦結合案例分析民事程序的實際執行情況。

香港大律師公會主席杜淦堃向四川的法律執業者講解香港的法律制度。（大律師公會相片）

大律師公會今年四月，曾與四川天府新區管理委員會及成都市律師協會，簽署三方戰略合作備忘錄。杜淦堃指，天府中央法務區是中國首個由省級層面主動建設的法務集聚區，「發展潛力龐大，公會首次開辦的涉外法治培訓課程，除了反映公會致力培育國家的法律人才，亦打開香港大律師與四川的合作大門，開拓更多在國際仲裁及民商事領域的合作機會」。

香港大律師公會副主席毛樂禮認為這次培訓課程，能吸引四川企業來港處理仲裁案。（大律師公會相片）

毛樂禮料吸引四川企業來港處理仲裁案

杜淦堃表示這次交流經驗十分寶貴，學員來自四川的頂尖律師事務所，屬行業精英，公會成員與學員在課程期間積極互動，討論兩地的法律制度，從中加深對當地的訴訟程序、企業及客戶的了解，跟公會每年在北京大學及華東政法大學的涉外法治課程不同，因今次對象是當地律師，短時間內能令業界受惠。毛樂禮指課程有助四川的同行認識香港法律制度的優勢，相信會吸引更多當地企業選擇香港處理仲裁案件。

香港大律師公會代表獲安排參觀成都大熊貓繁育研究基地。（大律師公會相片）

杜淦堃不忘探大熊貓

公會代表完成兩日課程後，今日獲安排到訪被譽為「天府之源」的都江堰，以及成都大熊貓繁育研究基地，藉此放鬆心情，近距離觀察大熊貓的日常生活，期間有大熊貓冒雨爬樹，有的在草叢中打滾，十分有活力。

香港大律師公會代表參觀都江堰水利工程。（大律師公會相片）