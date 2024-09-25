人權觀察報告指大學學術、言論、結社自由倒退　政府斥惡意抹黑

人權觀察及香港民主委員會發表報告，指香港八間公立大學的學術、言論、結社與和平集會自由，在2020年實施《香港國安法》後嚴重倒退。提出停止廣泛打壓基本人權，並確保大學管治和資助政策免受政治干預和控制。



特區政府強烈譴責和反對該份報告，稱內容全是惡意抹黑、以偏概全。



報告指學者憂惹禍上身而自我審查

該份報告指，現時八大院校的學生和教職員，尤其是專攻當代社會政治議題的本地學人，「感到時時被放在顯微鏡下檢視」，擔心在言談、研究、寫作、授課、發表或合作等各方面，稍有失誤會惹禍上身。報告又指八大院校校方干涉學生會，切斷對學生會的行政支援，拒絕代收學生會費，又清空俗稱「民主牆」的公布欄，拆除「民主女神像」和其他紀錄六四事件的物品，又懲處和抗議和集會的學生。

報告引述不具名師生指，在討論香港和中國社會政治議題時經常自我審查，以避免麻煩，只有「屈指可數」的學者表示幾乎沒有或完全沒有感到自我審查壓力，並有少數學者稱曾直接遭到審查，例如聲稱被系職員阻止開授被中國政府視為敏感議題的課程，包括威脅他們若不聽從就得不到終身教職，更有一名學者稱曾因一篇論文被學校向警方舉報。

報告又指，校方在有些情況下會配合政府排除同情民主派的學者，又指表達自由主義或傾向民主的外國學者被視作反華，會拒絕或不發給簽證。有些學者感到不安全而停止講授「敏感」課程，亦有些已離開香港。

報告指大學管理和資助政策應避免政治干預

報告提出政府應立即停止廣泛打壓基本自由，應廢除《香港國安法》和《維護國安條例》或使它們符合國際人權標準，釋放因和平行使基本人權而被拘禁的人士，檢討大學管理和資助政策，避免政治干預和控制，以及致讓大學教員和學生保有持不同觀點的空間。

報告倡大學監測並公開學生、教員遭審查、騷擾事件

報告亦要求院校恢復學生會與大學的關係並提供行政協助，指示教員只在為教育目的而絕對必要時才能在課堂上錄音錄影，監測並公開報告所有學生和教員遭審查、騷擾與恐嚇事件，以及校方為解決相關侵害所採取的措施。

政府：港人基本權利和自由一直根據《基本法》獲得保障

特區政對上述報告表示強烈譴責和反對，發言人強調，香港居民的基本權利和自由一直根據《基本法》在憲制層面獲得保障。《香港國安法》實施後，香港居民繼續享有各項權利與自由，包括學術研究、文學藝術創作和其他文化活動的自由、發表自由、集會自由以及結社自由的權利等，又指香港居民可依法行使發表自由的權利，包括基於事實而對政府的施政或官員的決策作出批評。

稱報告使用化名所以「可信性存疑」

對於該報告，政府發言人稱：「我們留意到所謂的報告引用的大多數受訪者都使用化名，這是反華勢力慣常使用的伎倆，令人難以確定受訪者是否真有其人，可見所謂的報告的真實性及可信性存疑。」又指學術自由是香港一直推崇的重要社會價值，亦是香港高等教育界賴以成功的基石，自《香港國安法》實施以來，本港學者和專上院校繼續與境外和校外合作夥伴進行正常交流活動。