港府譴責美眾院通過促關經貿辦法案　斥抹黑人權狀況及歪曲事實

港府今日（11日）強烈譴責美國眾議院假借所謂《香港經濟貿易辦事處認證法案》，詆譭香港維護國家安全的法律和抹黑香港人權狀況，批評美國眾議院為求政治目的，歪曲事實，刻意攻擊香港，違反國際法和國際關係的基本準則，粗暴干預香港事務，香港特區必須直斥其非，並強烈譴責。



美國國會・美國政壇・華府・國會山莊：2024年4月20日，美國眾議院就向烏克蘭、以色列和台灣提供援助的法案進行投票之前，鏡頭下美國會山莊的景色。（Reuters）

斥嚴重破壞正常經濟貿易關係

港府發言人指出，該所謂法案自欺欺人，美國自身有最嚴厲的國安法律，卻肆意雙重標準，惡意污衊實施《香港國安法》和《維護國家安全條例》的公正性和合法目的。是次政治操作不但惡意攻擊經貿辦，甚至鼓吹關閉經貿辦，嚴重破壞正常經濟貿易關係，特區政府必須直斥其非，強烈譴責。

發言人指出，香港駐華盛頓、紐約和三藩市經貿辦一直按當地法律運作，在其駐地與當地政府、商界、智庫及不同界別的人士保持緊密聯繫，從而加強香港與美國在不同領域，包括貿易、投資、藝術和文化等的交流。三個駐美經貿辦的成功順利運作，有利於擴大港美不同範疇的務實合作，是互利共贏的事。

港府指美國在港享有重大的經濟利益，若美方一意孤行，藉所謂《香港經濟貿易辦事處認證法案》破壞港美本應互惠互利的關係，最終會損害美國及其企業的利益。（資料圖片）

指美在港享有重大經濟利益

事實上，美國在港享有重大的經濟利益，美國對香港的貿易順差過去10年達2,715億美元，是其全球貿易夥伴中最高，有超過1 ,200家美國公司在港設有業務。若美方一意孤行，藉所謂《香港經濟貿易辦事處認證法案》破壞港美本應互惠互利的關係，最終會損害美國及其企業的利益。

特區政府重申，會繼續堅定不移全面準確實施《香港國安法》和《維護國家安全條例》，並維護香港市民受到法律保障的權利與自由。