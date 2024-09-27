李家超：新聞公信力和道德　不能敗壞於公器私用、作違法煽動的人

特首李家超今日（27日）出席新聞界國慶75周年酒會時指，沒有人或行業可以凌駕法律，無論是政府官員、普通市民，或是新聞從業員，都要遵守法律。新聞的公信力和道德，不能敗壞於公器私用、利用新聞平台破壞法紀，作違法煽動的人。



他又表示，新聞界要說好「一國兩制」下香港的每一個真實故事，讓世界認識香港的國際大都會魅力，吸引全球各地企業和人才來香港發展和享受優質生活，分享中國式現代化的紅利，踐行互利共贏的理念。



李家超指，新聞的公信力和道德，不能敗壞於公器私用、利用新聞平台破壞法紀，作違法煽動的人（政府新聞處）

李家超說，新聞界的傳播力和影響力舉足輕重，可以發揮明辨是非、凝聚共識、促進社會和諧穩定的作用，政府會繼續與新聞界努力傳播好國家和香港的真實好故事。

稱新聞公信力和道德不能敗壞於公器利用的人

李家超強調，香港居民享有言論、新聞、出版等自由。無論支持政府或反對的意見，認同或批評，政府都歡迎提出。他又說，香港是一個法治社會，法律面前，人人平等。沒有人或行業可以凌駕法律，無論是政府官員、普通市民，或是新聞從業員，都要遵守法律。新聞的公信力和道德，不能敗壞於公器私用、利用新聞平台破壞法紀，作違法煽動的人。

香港新聞界國慶酒會，（第一排左四起）解放軍駐香港部隊副政治委員王兆兵少將、政務司司長陳國基、中聯辦秘書長王松苗、特首李家超、香港新聞界國慶籌委會執委會主席李大宏、外交部駐港特派員公署副特派員李永勝、立法會主席梁君彥、行政長官辦公室主任葉文娟主持祝酒儀式。（政府新聞處）

指有責任向歪曲事實的政客直斥其非

李家超又說，當法庭伸張正義，外國政客卻因政治利益歪曲事實、惡意攻擊，詆毀香港的新聞自由和人權狀況，「我們有責任向歪曲事實的政客直斥其非，如實反映香港的新聞自由受《基本法》和其他香港法律充分保障的事實。」

他指，國際人權公約強調，新聞從業員必須按「負責任新聞作業」原則真誠地行事。他相信專業的新聞從業員會秉持行業道德和專業操守，作正確和客觀的新聞報道。