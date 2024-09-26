立場新聞案｜政府稱判刑彰顯公義　指市民依法享有新聞自由

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及其註冊公司，被指透過媒體，串謀發布或複製煽動刊物。案件今日（26日）判刑，區域法院法官郭偉健退庭考慮後，判鍾沛權入獄21個月，林紹桐當庭釋放。



特區政府晚上稱判刑彰顯公義，又稱香港市民包括新聞工作者，一如既往可以自由作出基於事實的評論或批評，及依法享有和行使新聞和言論自由，毋須擔心會誤墮法網。



立場新聞前總編輯鍾沛權被判囚21個月。(盧翊銘攝)

特區政府發言人引述法裁決指，《立場新聞》的主張是排除中國的本土主義，在『反修例』期間成為抹黑和中傷中央及特區政府的工具。發言人表示涉案文章絕非以事實為基礎的新聞報道，稱將煽動仇恨的言行歪曲成新聞工作是顛倒是非。

律政司已根據國安法 提出沒收犯罪得益

發言人說，律政司已經根據《香港國安法》第43條實施細則附表3，向法庭提出沒收令申請，以沒收相關犯罪得益。律政司會繼續依法處理後續程序。

立場新聞前署理總編輯林紹桐因其身體狀況，獲即時釋放。(盧翊銘攝)

發言人表示：「有外媒或其他別有用心人士及反華組織、反華政客作出不符事實及純為政治目的之言論，惡意抹黑香港特區，我們已多次作出澄清和反駁，以正視聽。」

而發言人又指自從案件裁決後，有人就香港的新聞及言論自由表達憂慮。發言人說，《基本法》和《香港人權法案》保障言論自由、和平集會、遊行和示威自由等基本權利。香港市民，包括新聞工作者，一如既往可以自由作出基於事實的評論或批評，及依法享有和行使新聞和言論自由，毋須擔心會誤墮法網。