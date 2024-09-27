團體指寵物隔離檢疫要求過嚴　吳傑莊倡簡化入境手續

香港與內地的交流日益緊密，有市民期望能攜帶寵物前往內地旅遊或短暫居留。選委界立法會議員吳傑莊今日（27日）表示，目前來自內地的寵物抵港，需約15個月以上的輪候期和接受4個月的隔離檢疫。有團體的調查結果顯示，寵物主人認為寵物隔離要求過嚴、檢疫輪候時間太長。吳傑莊建議設計出更靈活的入境政策，允許通過測試的動物免於隔離或減少隔離時間。



吳傑莊（左二）聯同胡汶軒（左一）、宋冰冰（右二）和寵物主人陳小姐（右一）望放寬寵物出入境措施。

九成受訪寵物主人認為寵物進口檢疫輪候時間太長

香港青年學生動力就寵物進口檢疫流程和寵物出行訪問1,008名香港市民，其中686名為寵物主人，超過八成的寵主受訪者表示，寵物隔離要求過嚴，超過九成表示檢疫輪候時間太長。

吳傑莊指，香港周邊地區及國家，如日本、韓國及台灣已經實施配備狂犬病抗體滴度測試的寵物檢疫措施，來自內地的寵物，只要符合入境要求即可免除隔離檢疫。

中西區區議員胡汶軒指，不少港人希望駕車北上遊玩能攜帶寵物，認為有助提升生活質素。北區區議員宋冰冰指，居民希望與寵物前往內地城市暫住，建議增加寵物友善車廂等配套。

寵物主人陳小姐（右）

市民陳小姐：深港兩地都有寵物 每月往返十次

寵物主人陳小姐指，她深港兩地家中都有飼養寵物，每個月需要往返深港至少10次，指寵物在入境時能夠免卻檢疫隔離，就可避免奔波。

吳傑莊建議政府調整檢疫規定，加快推行狂犬病中和抗體滴度測試，以及寵物居家隔離政策，例如可簡化入境手續，亦有利打擊寵物走私。他亦認為，簡化寵物入境措施可讓香港的寵物經濟迎來更多機遇。