Web3.0公司到虛擬銀行開戶難　吳傑莊：致命性問題　倡放寬條件

香港金融管理局前日（6日）發表對虛擬銀行檢討報告，選委界立法會議員、Web3.0及虛擬資產發展事宜小組委員會主席吳傑莊及其研究團隊早前以落戶本地的Web3.0中小企為訪問對象，了解他們的虛據銀行開戶情況，結果，發現近七成受訪公司反映在港到虛擬銀行開戶時，被要求公司股東或董事多次來港，還有要求有固定存款，手續費高昂等，逾五成耗時半年或以上才成功開戶。



吳傑莊指，政府2022年10月底發表《有關虛擬資產在港發展的政策宣言》後，許多境外Web 3.0公司受吸引落戶本港，第一件事是開銀行戶口，惟開戶進度緩慢影響經營，形容為：「致命性問題」。



吳傑莊（中）向落戶本地的Web 3.0中小企進行調查，發現他們在本港開設銀行戶口有困難（何夏怡攝）

吳傑莊的研究團隊在前日（6日）開展，昨（7日）晚截止，通過團隊、媒體機構向222年後落戶本港的Web 3.0中小企業發放，共收回120多份有效問卷。83%受訪公司產業涉及虛擬資產，其中從事基礎建設、項目（GameFi DeFi SoFi）產業的公司分佔27%、25%，資產管理的有15%、信托的有10%等。95%受訪公司有在香港的虛擬銀行開戶，當中近七成公司曾被虛擬銀行要求公司股東或董事多次來港，六成被要求有固定存款；54%公司在半年或以上可開戶、近兩成是兩個月至五個月之間可開戶，有百分之3被拒絕。

吳傑莊（中）形容Web 3.0中小企開銀行戶口難是致命的問題（何夏怡攝）

吳傑莊表示，儘管在虛擬銀行開戶較傳統銀行容易，但受訪公司普遍指在虛擬銀行帳戶困難，其中40%認為「非常困難」，主要困難包括開戶程序繁瑣、手續費高昂、要求公司股東或董事多次來港以及銀行要求有固定的存款。

他坦言Web 3.0發展太快，每季度有新業務，又有不同的新騙案發生，相信銀行對這些涉及虛擬資產的公司認識不足，且相關業務太小，銀行未必願意投放人才、技術、資源作審查，窒礙銀行在Web 3.0的發展。

他建議，政府及銀行應放寬條件，在實際操作上亦可思考改進，例如同時推進多個程序，或透過資訊科技如視像技術協助不便來港的公司負責人員。

至於如何加速Web 3.0生態發展，吳傑莊呼籲政府應有清晰藍圖，和Web 3.0業界攜手積極、友善發展，發揮香港在「一國兩制」之下的優勢。具體來說，金管局、證監會、海關、投資委員會等，可就Web3行業如何發展有系統性規劃，例如多元化的技術人才安排如何更科學便捷。他還透露，一週多前已經向行政長官李家超就Web 3.0發展提交了書面施政報告。