機場捷運事故｜張欣宇：極其嚴重、質疑有瞞報　擬於立法會跟進

機場旅客捷運系統（APM）今日（3日）被傳媒揭發，自去年底起發生3宗事故，包括一名小童去年底上險墮軌的事故。曾任職港鐵的香港新方向立法會新界北議員張欣宇認為，由事發片段可見的，事發時女童雙手扒地，形容：「極其嚴重」，指女童有機會觸電或因捷運系動自動開車而受傷。



張欣宇又稱，根據法例，相關事故符合通報政府的要求，惟機管局並無調查報告。但根據片段，相信源自機場CCTV，「說明此事有職員知悉但最終未受到機管局處理，通報機制存在漏洞，亦存在瞞報可能性」，認為事件暴露捷運系統存在嚴重的安全隱患及管理機制上的明顯漏洞，對此表示不滿和關注。他表明會在由他任主席的立法會鐵路事宜小組委員會跟進事件。



張欣宇要求，機管局應對外公布詳細的事故調查報告，徹查事故未能上報至管理層及政府的原因，並向公眾保證將會採取一切必要措施來加強安全及內部管治。他呼籲所有乘客保持警惕，並在遇到任何安全問題時及時向工作人員報告。



張欣宇質疑機場捷運系統事故未有上報或有瞞報（盧翊銘攝）

機場旅客捷運系統去年11月發生兒童險墮路軌事件。（資料圖片/黃偉民攝）

3宗事故包括一名小童去年底上車時全身跌入列車與月台之間的罅隙，僅雙手按著車邊，險墮軌。另外一宗發生於年初有路軌道岔破裂、第3宗是暑假時有列車行駛時爆火花。其中小童墮隙事件，機管局被指涉隱瞞及改口，報道稱該局最初向傳媒表示沒發現有兒童跌進月台罅隙的通報，至周三晚（2日）才承認事件。機電工程署則指，機管局沒向署方通報有兒童跌進月台罅隙的事件。《香港01》已分別向機管局及機電工程署查詢事件，正等候查詢。

張欣宇形容機場捷運系統事故極其嚴重（盧翊銘攝）

張欣宇表示，所幸女童即時由同行人士拉回車上，未有釀成慘劇，但事故本身後果可以相當嚴重：首先，機場捷運系統由路軌旁設備供電，如該女童萬一墮下時觸及路軌，即有觸電風險；另外，當時萬一未有及時將女童拉回車上，列車在車門幕門關上後便會自動啓動，女童有機會被捲入車底，最嚴重時將造成人命傷亡。

顯示機管局在應急反應和通報機制上存在明顯缺陷

張欣宇指出，根據第483C章 《機場管理局(旅客捷運系統)(安全)規例》，女童險些墮軌事故本身屬於法定需要通報政府的嚴重安全事故，而傳媒所流出的視頻更是明顯源自機場內部閉路電視系統，顯示事件曾獲工作人員知悉和翻查記錄，但機管局卻未有相關的事故報告。事件顯示出機管局在應急反應和通報機制上存在明顯缺陷，亦存在有人刻意瞞報的可能性，他要求政府相關部門和機管局必須立即對事件進行全面調查，從硬件和管理系統兩方面分別採取有效措施，防止類似事件再次發生。

張欣宇促請機管局盡快向機電署通報徹查，尤其查清楚此事為何無向政府報告，會否改善措施，給公眾交代。他亦表示，未來會推動在他任主席的鐵路事宜小組委員會跟進事件。

張欣宇要求機管局徹查事件（何夏怡攝）

張欣宇回應機場捷運系統事故（何夏怡攝）

要求機管局徹查未能上報的原因

張欣宇表示列車系統需要不斷改善，建議應就捷運系統技術和設備的可靠性及人員培訓和安全意識兩方面作出改善。現時感應及智能識別技術已十分成熟，相信引入相關科技將有助向系統操作人員及時發出安全警示；同時加強對操作員和維護人員的安全培訓，確保他們能夠及時識別並報告任何潛在的風險，並提高員工對於安全程序和應急反應的熟悉程度，確保在事故發生時能夠迅速有效地進行處理。

張欣宇還要求，機管局應對外公布詳細的事故調查報告，徹查事故未能上報至管理層及政府的原因，並向公眾保證將會採取一切必要措施來加強安全及內部管治。他呼籲所有乘客保持警惕，並在遇到任何安全問題時及時向工作人員報告。