機場捷運｜小童墮無人駕駛月台罅險墮軌　機管局被指沒通報涉隱瞞

有傳媒報道，機場旅客捷運系統自去年底起發生3宗事故，包括一名小童去年底上車時全身跌入列車與月台之間的罅隙，僅雙手按著車邊，險墮軌。另外一宗發生於年初有路軌道岔破裂、第3宗是暑假時有列車行駛時爆火花。



其中小童墮隙事件，機管局被指涉隱瞞及改口，報道稱該局最初向傳媒表示沒發現有兒童跌進月台罅隙的通報，至周四晚（3日）才承認事件。機電工程署則指，機管局沒向署方通報有兒童跌進月台罅隙的事件。《香港01》已分別向機管局及機電工程署查詢事件，正等候查詢。



機場旅客捷運系統去年11月發生兒童險墮路軌事件。（資料圖片/黃偉民攝）

事件發生於去年11月，一名約5、6歲女童在海天中轉大樓的機場捷運月台步入列車時，突然跌進列車與月台間罅隙。據事發閉路電視影片，女童幾乎全身跌入罅隙，期間只能用雙手捉著地板，幸後方有一名男子將她拖出，否則女童很有可能已直墮路軌。

不過，傳媒向機管局查詢時，該局首先否認事件，經再度跟進，於昨晚才改口指，今年1月接到機電署調查的要求，但由於私隱條例，沒有保留閉路電視紀錄，調查亦無發現，現時會根據影片等重新徹查，一個月內向機電署提交報告。

張欣宇稱女童若跌落路軌很可能觸電身亡 對機管局沒有上報表示憂慮

立法會議員張欣宇形容，相關事故令人「害怕」，因機場旅客捷運系統的供電網在路軌，若女童不幸跌落路軌，很大機會觸電身亡。

張欣宇又對機管局沒有上報事件表示驚訝及憂慮，擔心機管局不知此事，認為閉路電視肯定有內部人士見過，但不解為何沒有上報，反映機管局管理機制有問題。