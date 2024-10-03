「前官員」籲工聯會五一遊行　吳秋北斥：要黑政府勿借工聯會說事

工聯會會長吳秋北發文引述傳媒報道指，有「前政府官員、如今的所謂教授學者」表示政府要證明仍然可以集會，「五一（勞動節） 工聯會者可以遊行」。吳秋北強調工聯會非常明確知道《基本法》賦予香港人結社、集會、遊行、示威的自由，會方要遊行示威就遊行示威，反對、抗議、譴責美國，就反對、抗議、譴責美國，斥「要黑政府不要借工聯會說事兒」。



前運輸及房屋局局長、教大公共行政學講座教授及顧問張炳良日前說，部份國家對香港定型，香港需要策略性地找「關鍵點」扭轉偏見，其中點名稱工聯會五一可遊行。



張炳良出席關於公共政策的講座。(資料圖片/直播截圖)

張炳良日前在一個訪問稱，如他是政府會鼓勵某些團體集會：「遊行集會名義上是無問題，如果我是政府，我鼓勵某些團體去集會，你要證明集會仍然得。建制派都可以集會，五一工聯會都可以遊行。」

吳秋北批觀點明顯居心叵測、立心不良

吳秋北今（3日） 在Facebook發文說，2019年黑暴顏色革命後，香港人已不再「天真而傻」，再不願戴頂「遊行之都」的高帽。他指警方的集會數字從沒減少反而有增加，批評有疏忽或誤導之嫌，他又不點名批評該觀點明顯居心叵測，立心不良，反問︰「現在政府要靠搞遊行建立國際信心嗎？學者為證明自己會放屁，會特意脫褲子嗎！是否所有法律寫明可以做的事，政府都要專門鼓勵呢？！」

稱是反中亂港套路 反問「是否仍是民主黨員」

他續不點名批評該學者「揣着明白裝糊塗，自以為得計，卻不覺暴露反中亂港的思維邏輯」，當英美代理人、民主黨無法再起風浪時，便急不及待出來「指點」，所謂「鼓勵」、「證明」，好像是人畜無害的為做而做，其實都是反中亂港的套路︰「看來美英又佈置任務了，教授還是民主黨員嗎？該黨又蠢蠢欲動了！」

張炳良早年曾任民主黨副主席。

工聯會立法會議員吳秋北。（資料圖片/廖雁雄攝）

「工聯會要遊行就遊行 要反對美國就反對美國」

作為全港最大工會的工聯會因應2019年反修例示威及疫情，自2020年起停辦五一遊行，至今未有復辦。吳秋北強調工聯會明確知道《基本法》賦予香港人結社、集會、遊行、示威的自由，工聯會按法律可以有的權利，不需要學者教授提醒，「會方要遊行示威就遊行示威，反對、抗議、譴責美國，就反對、抗議、譴責美國，是因為美國可惡可恨可恥，絕對不是因為要證明《基本法》規定遊行有保障」。他強調工會有權利，呼籲「要黑政府不要借工聯會說事兒」。