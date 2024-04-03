23條立法｜張炳良稱政府執行國安要求須不偏離民心：明白過猶不及

《基本法》第23條（即《維護國家安全條例》）完成立法，教育大學公共行政學顧問、前運輸及房屋局長張炳良今日（3日）在報章撰文指，有人質疑23條立法後能否真的生活如常，他指普羅市民心無異念，應一切按平常心，維持自由生活作業，亦不濫用自由。



不過，他提到保持國安和守法意識，不應有意或無意地營造「泛化」現象、寒蟬效應，政府當局及各級公職人員執行國安要求時須不偏離民心，掌握好情理分際，明白過猶不及道理，最終靠人民愛國之情而非怕國之懼。



教育大學公共行政學顧問、前運輸及房屋局長張炳良4月3日在報章撰文指，政府當局及各級公職人員執行國安要求時須不偏離民心，掌握好情理分際，明白過猶不及道理，最終靠人民愛國之情而非怕國之懼。（資料圖片）

張炳良今在《明報》撰文指，鑑於2019年反修例事件，今次23條立法思維有別於2003年，傾向寧枉莫縱，但他認為與西方國家國安法律相比，23條立法並非特別嚴苛。

張炳良：最終應靠人民愛國之情而非怕國之懼

張提到，政府和公職人員執行國安要求時應不偏離民心，明白過猶不及的道理，認為最終應靠人民愛國之情，而非怕國之懼。

普羅市民應一切按平常心維持自由生活

對於有人質疑23條立法後能否生活如常，張炳良指若地緣政治改善，各方就不用時刻以國安思維行事，認為香港要多做民間外交工作，而普羅市民應一切按平常心，維持自由生活，但不濫用自由。在保持國安和守法意識時，張炳良認為要不有意或無意地營造「泛化」現象、寒蟬效應。