立會商啟德智慧運輸系統　田北辰冀有演唱會期間加班疏導人流

立法會鐵路事宜小組委員會今日（4日）討論東九龍、啟德及洪水橋／厦村新發展區，建造智慧綠色集體運輸系統。實政圓桌立法會議員田北辰建議啟德的智慧綠色集體運輸系統落成後，於啟德體育園舉行演唱會期間作特別安排，以加快疏散人流。另外，對於有議員憂慮啟德項目會向港鐵傾斜，政府指項目是輕便集體運輸，港鐵在這方面未有經驗，看不出政府為何會向港鐵公司傾斜。



啟德體育園主場館可容五萬人。（啟德體育園提供）

田北辰指，啟德體育園最多可容納5萬人，期望散場時有3萬人可以在半小時內乘搭輕軌離開，建議加密班次，達到每分鐘一班車。他又說，東九龍屬舊區，發展空間有限，希望標書列明設施所佔空間，佔用空間愈小可獲愈高分數。

李梓敬關注啟德項目招標公平性

新民黨議員李梓敬指，以往不少鐵路項目多由港鐵公司承辦，關注政府如何確保今次招標的公平性。

啟德智慧綠色集體運輸系統構想圖。

運輸及物流局副秘書長黃珮玟回應指，項目招標工作透明，今次項目並非涉及重型鐵路系統，而是輕便集體運輸，港鐵公司在這方面未有經驗，看不出政府為何會向港鐵公司傾斜。她又說，東九龍項目中，彩虹東與彩虹站接駁，無需與港鐵公司合作亦能實行。

黃珮玟又表示，啟德項目已於6月展開勘察設計顧問合約工作，8月起供應商及營運商提交意向書，本月24日截止，目標於2025年招標、2026年批出合約。至於東九龍及洪水橋／厦村項目，目標是2026年招標。其中東九龍項目的勘察及設計顧問合約已於7月批出，正邀請供應商及營運商提交意向書，下月7日截止，期望2027年批出建造合約。至於洪水橋/廈村項目，已於5月展開第一階段道路工程勘查研究及設計工作，將於年底邀請營運商及供應商提交意向書。

議員指系統進展緩慢 冀能盡快啟用

盧衛國指出智慧綠色集體運輸系統進展波折反覆，東九龍部分2014年已有研究、啟德部分更曾面臨「難產」，政府也已投入大量顧問費，希望項目能盡快完成。劉國勳亦關注系統啟用時間，他以洪水橋/廈村部分能否2030年啟用，配合洪水橋廈新發展區的進度。

黃珮玟回應稱，會盡快推展，務求早日通車。運輸局及物流局副秘書長李碧茜則表示，洪水橋/廈村部分進展，將盡量配合新發展區人口遷入的時間表。