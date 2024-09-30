七欖2025｜欖總宣布明年3月啟德體育園舉行 5萬人主場館見證新章
撰文：陳旭暉
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中國香港欖球總會（欖總）宣布，「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽2025」，將於2025年3月28日至30日在啟德體育園主場館舉行。此消息由啟德體育園項目總監莊澤基（John Sharkey）、欖總主席蒲敬思（Chris Brooke）及欖總新任行政總裁華哲思（James Farndon）一同公布。
啟德體育園預計於下年3月落成，因此今次賽事將在開幕期間舉行。蒲敬思表示，五年多前便一直與世界欖球理事會（World Rugby）、啟德體育園以及香港特區政府相關代表緊密合作，為場地遷移作準備：「我們有信心能在啟德體育園的開幕期間，在新場館舉辦一場符合標準的國際級體育盛事。」
由能夠容納40000人的香港大球場，移師可讓50000人入場的啟德體育園主場館，莊澤基相信七欖著名景點「南看台」，會在移師後全面升級。
該項目總監指，新場館內設有20個更衣室，能配合七欖多支球隊、球證及工作人員等的需要；主場館還配備具隔音功能的開合式上蓋，能讓活動不受天氣影響。
為期三日的七欖賽事期間，場內飲食為不少人關注。啟德體育園內設有70多間各具特色的多國美食，主場館內亦設有34個餐飲設施，其中一個更是全亞洲最長的酒吧，場館內亦提供流動餐飲攤位，可按活動規模及需要彈性安排。
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