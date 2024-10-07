工聯會倡青年置業儲蓄計劃　月供4240元買債券　助儲首期買樓有折

工聯會今天（7日）建議設立為期三年的「青年置業儲蓄計劃」，對象是21至40歲青年，每月最低供款約4,240元，用於購買政府債券或基金項目，8年後可購買為「青置計劃」而設的單位，分布在北部都會區、交椅洲人工島及將軍澳三大發展區，並以「藍表」作申請辨識。立法會議員鄧家彪相信供款是可負擔的水平，讓青年儲蓄圓置業夢。



房屋署署長羅淑佩八月接受《香港01》專訪時提到青年置業儲蓄計劃有新意，當局願意研究，「會不會跟現在都有一些儲蓄計劃或者其他會有重疊呢，或者儲蓄條件又是怎麼樣呢」，局方需要認真考慮 。



10月7日，工聯會建議設立為期三年的「青年置業儲蓄計劃」。（工聯會提供）

工聯會上月訪問了303名青年，近八成受訪者表示同意及非常同意「置業令我更有安全感」；有七成表示同意及非常同意「置業令我更積極工作」，不過有被訪者坦言樓價升幅拋離青年收入，資助房屋供應有限難以置業。

10月7日，工聯會建議設立為期三年的「青年置業儲蓄計劃」，左二為鄧家彪。（工聯會提供）

工聯會倡青年置業儲蓄計劃 月供$4,240

鄧家彪建議設立「青年置業儲蓄計劃」，對象是21至40歲未持有物業的青年供款水平參考25至34歲僱員工資中位數的20%，以2023年水平計算，每月最低供款約4,240元，本金和利息會轉換為首期，用於購買政府債券或基金項目，從開始供款到正式選樓有較長的年期，例如8年，政府可以提前規劃增加單位落成量，並為「青置計劃」設專項單位，擬分布在北部都會區、交椅洲人工島及將軍澳，可以是政府主導或以公私營合作興建。為避免分薄原已規劃的單位數量，以「藍表」作申請辨識。

工聯會參考「居屋2022」有14%居屋單位買家為30歲以下，推算約為1,250名買家。（資料圖片／李澤彤攝）

每年600名額買樓有折扣 限不可持本地住宅物業

鄧家彪表示，參考「居屋2022」有14%居屋單位買家為30歲以下，推算約為1,250名買家，假設未來其中一半買家參加「青置計劃」，即約600個名額；政府可以推出為期三年的先導計劃，合共1,800個名額，再按青年的反應調整計劃名額。為鼓勵青年保持上進，選樓時資產審查只要求不可持有本地住宅物業，以及其資產總值不超過當時居屋申請資產上限。

被問到「青置計劃」單位定價，鄧家彪表示一定要有折扣。

折扣究竟是用一種創新的方式，例如承擔能力去做計算，抑或根據物業市道做掛勾？我覺得這個是開放，但一定要用折扣，我們樓宇做出來真是用來住、發展自己家庭與人生，不是用來炒賣。 工聯會立法會議員鄧家彪

鄧家彪表示，「青置計劃」單位不設補地價便可出售的安排，免單位被自由炒賣。

房屋署署長羅淑佩今年八月上任一年，接受《香港01》專訪。（廖雁雄攝）

羅淑佩曾稱有新意 須思考有否與其他儲蓄計劃重疊

房屋署署長羅淑佩八月接受《香港01》專訪時提到青年置業儲蓄計劃有新意，當局願意研究，「會不會跟現在都有一些儲蓄計劃或者其他會有重疊呢，或者儲蓄條件又是怎麼樣呢」，局方需要認真考慮 。