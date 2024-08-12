羅淑佩專訪｜年輕人輪公屋不等同「躺平」　抽查證有繼續上游

「得公屋得天下」的說法，在網上很常見，近來年輕人申請公屋「躺平減薪」等上樓也掀起討論。房屋署署長羅淑佩接受《香港01》專訪時說，最初也不解有大專程度的年輕人，為何會早早申請公屋，後來參觀大學宿舍，開始明白或與年輕人渴望有相對獨立及自由的生活空間有關。



網上有些年輕人稱不惜「躺平」以保住輪候資格，羅淑佩直言為他們感到「肉赤」。不過，羅淑佩也說，非長者一人申請公屋，輪候時間較長，署方定期會抽查，確認申請者資產及入息符合要求；在這些定期抽查中，有時也會發現抽樣中有四五成申請者，其申請條件已「超標」，「所以唔係話真係好似有啲印象咁講，所有輪緊嘅人其實都係躺平嘅，其實佢哋都會一樣繼續喺個生涯規劃上游。」



羅淑佩指，以往有很多因素令初出茅廬的年輕人置業難，但隨着環境改變、樓市下調，相信年輕人想置業也會有選擇。她也分享自身置業經驗，談到有一段時間因供樓感到辛苦，但回望仍慶幸當初選擇成為業主。她也勉勵有意置業的人，雖然初期或會較辛苦，但開始置業、擁有資產，未來會享有更大的經濟自由度。



羅淑佩專訪系列．四

羅淑佩說，最初也不解有大專程度的年輕人，為何會早早申請公屋，後來參觀大學宿舍，開始明白或與年輕人渴望有相對獨立及自由的生活空間有關。（廖雁雄攝）

大專程度輪公屋？ 參觀大學宿舍明白年輕人想有自由空間

有大專程度的年輕人申請公屋，房屋署署長羅淑佩說，最初也百思不得其解，不解這班畢業後、事業理應向好發展的人，為何有興趣早早申請公屋。

後來她到港大在黃竹坑的學生宿舍參觀，留意到宿舍除了提供不錯的居住環境，更是學生的自由空間、可以選擇喜歡的方式生活，「自己一個小天地，又有埋冷氣，啲common area又好好，最重要係啲咩呢？係個自由呀，我一個人喺裡面自由自在。」

她開始理解這班年輕人申請公屋，或許是緣於這份對獨立、自由生活空間的嚮往，「習慣咗有一個咁樣嘅自由空間，無論幾咁細小嘅自由空間，當然係希望繼續可以擁有呢個自由空間。咁我就明喇，個時代可能真係唔同咗，希望、渴望有一個咁嘅小空間，所以咪畢業就想搵個自己嘅地方住囉，如果唔係即時可以買到自己空間嘅時候，咪諗下排公屋囉。」

習慣咗有一個咁樣嘅自由空間，無論幾咁細小嘅自由空間，當然係希望繼續可以擁有呢個自由空間。 房屋署署長羅淑佩

羅淑佩指非長者一人申請公屋，輪候時間較長，署方每數年會作定期抽查。（廖雁雄攝）

年輕人輪公屋不等同「躺平」 抽查結果證有繼續向上游

但年輕人申請公屋，並不等同「躺平」。羅淑佩說，非長者一人申請公屋，輪候時間較長，署方每數年會抽查當中五分之一至六分之一的申請，確認申請者資產及入息符合要求。

在這些抽查中，有時會發現有四五成申請者，其條件已「超標」，反映他們並無躺平，「所以唔係話真係好似有啲印象咁講，所有輪緊嘅人其實都係躺平嘅，其實佢哋都會一樣繼續喺個生涯規劃上游。」

非長者一人申請數量逐年遞減 不覺得很多年輕人躺平

羅淑佩也提到，香港10多年前曾有段時間，因建屋量多、及後停建居屋，部份居屋轉為公屋等原因，公屋輪候時間很短，「短到真係今年申請，可能出年都已經有，變咗咁嘅情況吸引咗一班人去申請。」但她表明，這並非常態，非長者一人申請數量亦已逐年遞減，「你問我係咪有好多年輕人躺平？我唔覺得係。」

網上仍有「得公屋得天下」的說法，有些年輕人甚或不惜「躺平」以保住輪候資格，羅淑佩直言為他們感到「肉赤」，希望年輕人可以投入做喜歡的事、有一番作為。

你問我係咪有好多年輕人躺平？我唔覺得係。但係如果有一啲大家唔明白個情況，有啲網上朋友話「得公屋得天下，即刻快啲去輪」，我唔止一次講過，真係為咗呢啲就有啲肉赤，大家真係唔好，我哋一生人應該可以去諗，做我哋鍾意嘅事，可以有一番作為。 房屋署署長羅淑佩

網上仍有「得公屋得天下」的說法，有些年輕人甚或不惜「躺平」等上樓，羅淑佩直言為他們感到「肉赤」，希望年輕人可以投入做喜歡的事、有一番作為。（廖雁雄攝）

明白以往年輕人置業難 目前樓價下調應有選擇

羅淑佩也提到，以往的置業階梯，因為停建停售居屋、樓市高峰、私樓貴、按揭成數低等種種情況變相有「好大一級」，「初出茅廬嘅年輕人就真係難去負擔。」

但她覺得，現時環境已有改變，以購買居屋或綠置居的單位為例，房署現時的擔保期最長達50年，按揭年期可延至30年，按揭成數亦可達九成、或九成半，相信供樓負擔已較以往少。

她又指，香港樓價也有下調，想置業會有選擇，「今天嚟講，大家可能地產版成日都報導某一啲大型的南籌屋苑，如果佢個樓齡比較高啲，佢嘅細單位回落到可能10多年前、甚至係20年前水平，都唔係無選擇嘅。」

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理解有年輕人或不想做樓奴 惟不代表要住公屋

當然，買樓非必然。羅淑佩理解有些年輕人不想一生做「樓奴」，但她都提醒，不想做樓奴，並不代表要住公屋，「其實都係可以諗同父母住，住到有能力就可能係，外國都有好多呢啲例子，咁咪租其他嘅樓，但係我個事業可以一路發展，就唔需要躺平，係會有咁嘅選擇。」

分享30歲前做業主 捱過初期供樓辛苦 信資產帶來自由度

就有意置業的年輕人，她同意初期供樓會較辛苦，對此亦深有體會。她自言已較幸運，從事的工作容讓她能早些踏上置業階梯，與家人共住到20多歲，在30歲前決定置業，但購入一個樓齡將近20年的小單位後，多了一份供樓責任，也經歷過一段頗為辛苦的時間。不過，現時回望，她仍慶幸當時選擇成為業主。

羅淑佩續指，相信開始置業、擁有資產後，未來會因而享有更大的經濟自由度，「好多時都話，開始置業之後，人生有一個資產，將來有資產嘅時候，喺自由度、經濟自由度，到中年時或者會大啲，呢個都係個人同生涯規劃嘅一個選擇。」

係㗎，（置業後）一段時間會比較辛苦，因為有咗承擔，有個供樓嘅責任，但係我諗都無辦法㗎，人大咗，責任的確會愈來愈多。所以點解我哋永遠懷念小朋友嘅時候，最無憂無慮囉。 房屋署署長羅淑佩

羅淑佩分享自身置業經驗，直認有段時間感到辛苦，惟現時回望會慶幸當時成為業主的決定。（廖雁雄攝）

針對幫助青年人置業，房委會委員、工聯會立法會議員鄧家彪早前曾提議當局推行青年未來置業儲蓄計劃，羅淑佩稱這意見「有啲新意」，當局會去研究，特別是會否與其他儲蓄計劃重疊、儲蓄條件是怎樣等，都需要認真考慮。

羅淑佩也指出，提到年青人置業，除了單身人士，還有年輕家庭，她指現時白表居屋第二市場計劃，有八成也是40歲以下的家庭。問到有不少中籤者最終放棄入市，她回應說：「我諗入唔入市就係個人自己選擇嚟。」但自從當局延長擔保期、及按揭年期可延至30年，她留意到的是相關數字有上升，「係受歡迎咗。」