「警察無人機隊」舉行成立典禮　飛行表演展現科技應用

警隊第15個自願兼任職務隊伍——「警察無人機隊」正式成立，周二（8日）在警察機動部隊總部舉行成立典禮。警務處副處長（行動）周一鳴擔任典禮嘉賓，由行動處處長陳東致開幕辭，期間並頒發委任狀及最佳學員獎項。



2024年10月8日，「警察無人機隊」在警察機動部隊總部舉行成立典禮。（香港警察Facebook 圖片）

2024年10月8日，「警察無人機隊」在警察機動部隊總部舉行成立典禮。（香港警察Facebook 圖片）

2024年10月8日，「警察無人機隊」在警察機動部隊總部舉行成立典禮。（香港警察Facebook 圖片）

2024年10月8日，「警察無人機隊」在警察機動部隊總部舉行成立典禮。（香港警察Facebook 圖片）

成立典禮除有精彩的無人機表演外，焦點還包括警隊首個無人機旗隊的飛行表演，展現獨特的無人機駕駛技術及科技的應用。 「警察無人機隊」主管並勉勵各隊員，在未來的警務工作中，必須繼續守護社區和市民的安全。

根據警方此前公布，警察無人機隊的的政策管理及訓練，是由行動部警察重點及搜查組負責，職責是協助各總區執行警察飛行任務。所有駕駛員除須接受民航處認可的進階操作訓練課程，更需要接受警隊內部的資格認可課程。無人機隊近年已多次執行任務，以協助搜救及搜證工作。