CEPA｜內地客可赴港參加郵輪遊　取消香港電影公司投資內地限制

財政司司長陳茂波及國家商務部國際貿易談判副代表李詠箑，今日（9日）下午修訂《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉服務貿易協議》（CEPA）的協議二簽署儀式。修訂協議下，取消香港電影業界不得投資電影制作的限制，而內地郵輪旅客可憑護照和相關航程確認文件，來港參與郵輪航程。



金管局於去年中公布開放API框架，鼓勵銀行分四步開放數據，惟本地銀行業的開放步伐依然滯後。（資料圖片）

香港銀行可在內地從事銀行卡業務

新的CEPA協議涵蓋多個方面，在金融業方面，原本的香港銀行在內地設舟外國銀行分行，不得從事銀行卡業務，此限制將會取消。另外亦持續推進跨境理財通業務試點、內地和香港基金互認安排、ETF互掛安排和債券通南向通和北向通業務。

保險業亦有新措施，將取消香港金融機構入股保險公司時，最近一年年底總資產至少20億美元的要求。

旅遊業亦有新措施，將優化由香港入境內地的外國旅行團進入廣東停留144小時的免疫政策，包括增加入境口岸，並擴大停留區域至廣東全省。在陸路旅遊，為內地行社在西九高鐵接關提供便利，而在水上遊方面，內地郵輪旅客可憑護照和相關航程確認文件，以過境方式赴港參與全部郵輪航程。

以香港為母港的「名勝世界壹號」（Resorts World One）。（資料圖片/蘇煒然攝）

香港製作電視劇可在內地黃金時段播出

過去香港電影業界不能投資內地電影製作的限制，此限制將會取消，香港業界可經由內地主管批准設立的發行公司，經營以買斷形式引進的香港影片發行業務。而電視方面，亦會取消香港人士參與網絡電影劇主要創作人員的人數限制，允許香港製作的「引進劇」，在經過廣電總局批准後，在內地電視台黃金時段播出。

此外，香港測量業界可以通過備案方式，在廣東省提供專業服務。而香港電訊業可在內地銷售不可在內地激活、但可以全球使用的電話卡。