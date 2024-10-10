東區醫院插錯喉｜林哲玄籲醫護多溝通　勿憂被批評而不提出問題

公立醫院再發生插錯喉事故。東區醫院護士放置喉管後按程序聽診及酸鹼測試，惟確定不到喉管位置，故安排了X光檢查並交由一名實習醫生視察。但餵藥物後病人出現不適，經另一名醫生檢視X光影像，發現實習醫生錯誤判斷鼻胃喉位置，懷疑被放在支氣管中。



醫療衞生界立法會議員林哲玄表示，事件發生有不同可能性，可能實習醫生過分有信心，誤判X光片；亦可能遇到問題未有通知資深醫生；同時不排除本次的X光片本身就很難判斷，或資深醫生都會判斷錯誤。他表示，如實習醫生不確定就應該通知資深醫生，不要憂慮被批評，希望醫管局在溝通文化上多下工夫，而資深醫生亦應該根據實習醫生的能力，決定是否「放手」讓他們獨立處理。



東區醫院發生病人插錯喉事故，76歲男病人入住ICU，醫院稱實習醫生錯判X光片。（廖雁雄攝）

聽診及酸鹼測試未能判斷喉管位置 實習醫生看X光片後誤判

本次事故是76歲男病人準備今日（10日）做大腸鏡檢查，護士昨日（9日）放置鼻胃喉後有按程序聽診及酸鹼測試，但確定不到喉管位置，故安排了X光檢查並交由一名實習醫生視察，醫生看完後指示護士餵藥物。

不過，病人被餵食藥物約1小時後表示不適，出現腹痛、氣促及血氧飽和度下降情況，護士隨即停止輸注，並找其他醫生檢視X光影像，發現實習醫生錯誤判斷鼻胃喉位置，懷疑被放在支氣管中，醫護人員即安排抽出被輸注到肺部的液體。事件初步判斷是實習醫生誤判引起，會成立根源調查委員會檢視事件，料8星期內交報告。

林哲玄認為X光片視察培訓需要加強。（資料圖片/廖雁雄攝）

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不排除實習醫生剛轉部門而不熟悉程序

林哲玄表示，本次是實習醫生視察X光片，如不肯定位置就應該向資深醫生求助，稱做醫生無論對自己、對病人都有風險，每個醫生都應該清晰知道自己的能力，「如果唔得就第一時間出聲」，不要害怕遭受其他人的批評。他續稱，很多X光片都相對複雜，即使經驗豐富的醫生也有可能判斷錯誤，本次事件反映X光片視察培訓要多下工夫，同時醫院的溝通文化也要改善。

他表示，實習醫生7月開始工作，每3個月就要轉換部門，本次事件發生於10月初，剛好是實習醫生換部門之際，可能對部份程序並未熟悉。此外，6月份伊利沙伯醫院也曾發生一宗插錯喉事故，林哲玄認為，接連發生事件可見X光片視察培訓需要加強，譬如培訓時應拿出實際X光片讓大家討論，而資深醫生亦應該根據實習醫生的能力，決定是否「放手」讓他們獨自處理部份可能對病人產生風險的事件。