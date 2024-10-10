東區醫院插錯喉｜林志釉斥一再重覆犯錯難接受　批評卸責實習醫生

公立醫院事隔數月再發生插錯胃喉事件，東區醫院一名76歲男病人胃喉插錯支氣管，護士兩次測試未能確認，實習醫生看X光片錯判，導致其肺部被輸注藥物，目前留醫深切治療部仍危殆。



病人政策連線主席林志釉批評事件難以接受，認為上次伊利沙伯醫院插錯喉事件的改善建議未落實，批評院方將責任推卸到實習醫生身上，但無解釋為何酸鹼度測試等未能反映結果。



立法會議員陳凱欣亦認為接二連三出現插錯喉事件是相當不理想，認為插胃喉是基本程序，經常出錯會令市民對醫療系統失信心，又指醫管局應改變思維，要求由註冊醫生查看或覆看X光片，確認無錯。



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繼今年6月伊院有病人鼻胃喉插錯肺部後，東區醫院昨日再有病人被插錯胃喉，兩起事件均涉及實習醫生，醫院稱護士經聽診及酸鹼測試仍不確實喉管位置，故安排X光檢查，但負責看X光片的實習醫生因經驗問題誤判，以為已插好，導致病人肺部被輸注瀉藥。

林志釉質疑沒有落實根源分析委員會建議

病人政策連線主席林志釉批評，公立醫院短時間內再有插錯喉問題令人難以接受，指上次伊院事件已成立根源分析委員會，並作出建議，包括加強實習醫生相關培訓等，形容今次事件正正印證上次建議未有落實，「加強督導應有功夫做，要睇住佢有冇做錯。」

病人政策連線主席林志釉批評，短時間內插錯喉問題再出現令人難以接受。 （資料圖片 / 黃寶瑩攝）

「不斷強調實習醫生背後是一個團隊，但出事後卻要實習醫生一人承擔」

他稱現時是10月，相信實習醫生於今年6、7月畢業，「只係做咗幾個月貨仔」，質疑上級有否提供足夠訓練，是否經充足評估後，將該項工作交予實習醫生。

林又批評醫院推卸責任，不斷強調實習醫生背後是一個團隊，但出事後卻要實習醫生一人承擔，更認為院方未有解釋護士頭兩次聽診及酸鹼度測試為何未能確認。

立法會議員陳凱欣稱插胃喉是非常常見的醫療程序，經常出問題會令病人失去信心。（資料圖片）

陳凱欣指抽不到胃液 照X光覺得無問題完全錯誤

立法會議員陳凱欣則稱公立醫院一而再再而三出現同類錯誤是相當不理想，指插胃喉是非常常見的醫療程序，經常出問題會令病人失去信心，指今次事件中，插完喉後抽不到胃液便應高度懷疑插錯，照完X光認為無問題完全是臨床錯誤。

她稱事件涉及一條人命，導致病人肺部浸藥水，屬嚴重事件，認為醫管局應改變思維，因實習醫生仍未能與正式醫生相比，多次有實習醫生出錯下，應考慮將看X光片工作交予註冊醫生，或實習醫生看完後由上級覆核一次。