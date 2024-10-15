施政報告2024｜黃錦輝倡設AI科技券　優先培訓公務員學AI提升效率

新一份施政報告明日（16日）公布，本身是中大工程學院副院長的立法會議員黃錦輝今日（15日）就人工智能（AI）發展提出多項建議，包括設AI科技券支援業界善用科技；設國際數據交易所加強數據流通，助推動人工智能發展；賦權「數字辦」專責推動AI策略；優先培訓公務員學AI，提升施政效率。



10月15日，中大工程學院副院長、選委界立法會議員黃錦輝就人工智能發展部署及應用提出建議。（何夏怡攝）

倡「數字辦」帶頭推動人工智能策略

黃錦輝指不少發達國家、地區如新加坡都會設立「國家人工智能辦公室」，港府近年雖然重視人工智能，惟缺專責部門推動。他舉例「數字政策辦公室」今年7月成立，應帶頭推動人工智能發展，並成立發展策略委員會，邀請專家學者共同商議。

10月15日，中大工程學院副院長、選委界立法會議員黃錦輝就人工智能發展部署及應用提出建議。（何夏怡攝）

設國際數據交易所、研發中心

開放數據是數碼經濟和智慧城市發展的關鍵，黃錦輝認為政府應持續調整及更新數據的收集、開放策略及開源程式運作，方便中小企及非政府組織採用。

他提議設立「國際數據交易所」，整合資料並加強數據流通，滿足人工智能系統的需求。被問及地緣政治影響會否窒礙交易所成立，黃錦輝分享早前參加國際會議，歐美組織也有共識要共享數據，積極討論運作策略及模式，「大家都認同自己攬住自己數據係好難做」，故暫時未看到有障礙。

黃錦輝建議，優先為公務員提供認識AI及應用的培訓課程，提升解決問題的能力 (Sean Gallup/Getty Images)

優先培訓公務員學AI 設AI科技券

黃錦輝建議，優先為公務員提供認識AI及應用的培訓課程，提升解決問題的能力，提高施政效率。他又指政府要幫助各企業基層員工接受「AI知識技能再培訓」，如數據選擇、過濾、新技能等。

創新科技署的「科技券」2016年11月推出，旨在支援機構使用科技服務，提高生產力或將業務流程升級轉型。黃錦輝建議特別為AI類別設科技券，舉例餐廳可申請資助，採用智能客服功能協助落單等，料有助推動AI發展。