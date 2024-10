AI觸發科企大裁員　傳統藍領工種暫難取代｜伽羅華

人民銀行大放水,但這隻瘋牛卻撐不到兩周,底牌過早被揭是致命傷,當全中國都知政府請君入甕,並非真心救市,有錢人寧願坐看好戲,吸引的只是一班散兵遊勇以高槓桿入場博殺,所以牛市短命未嘗不是好事,至少對社會造成最小傷害。

過去幾年,中國政府為谷經濟,廣義貨幣供應M2高速增速,今年首季度餘額已增至304.80萬億元(人民幣.下同),規模已經高於美國、歐元區和英國的總和,首季M2按年增長8.3%,較同季名義GDP的增幅4.2%還要高出一倍。

在資金如此寬鬆下,刺激經濟的作用仍然大打折扣,那麽向股市直接放水,刺激效果自然更差,炒高股票只會讓內線人士趁機沽貨,套現所得也不會用來做實體經濟,但這樣的救市很難達到預期效果,政府鐵定偷雞唔到蝕把米。

事實上,按中央以往救市的思路,都不會拿出太多真金白銀,人行說要向股市放水兩三萬億,是印鈔得來,救房市的錢也是印的,與刷信用卡找數無疑。最近媒體都說十一假期睇樓人士大增,部分一線城市成交火熱,應該是房價大減吸引買家入市,但房市供應過剩的大格局難有改變,情況與港樓無異。

扭盡六壬未能湊效 或倒迫結構性改革

今輪社會炒股潮來去如風,能傾家當入市的只是少數,故散戶損失應不會如2015年大,而且,當政府扭盡六壬後對救經濟都未能湊效,有可能倒迫結構性改革的出台,當然這是筆者樂觀的看法,做不做全憑主政者一念之間。

今次中國政府放所謂的大招,時機選在美國9月減息半厘之後,希望趁中美息差收窄後,人行有更大放水空間,但美國最新通脹和就業數據公布後,美息減幅不如外界原先預期急進,變相會限制中央救市的規模和力度。

10月初公布的美國非農職位大增,令9月失業率由8月的4.2%下降至4.1%,通脹則由8月的2.5%微降至2.4%,令11月減息半厘的機會大減。按FedWatch工具顯示,交易員預計11月減25點子至4.75厘的機率大增至95.6%,12月議息減25點子的機率亦超過84%。

過去一年,美國科技公司裁員已經數以萬計,有可能是原先招聘過度,但更可能是科技公司巨額投資AI,部分工種便可以裁減,但在傳統制造業卻是另一回事。美國工業一直很難找到有技術的藍領工人,不要說台積電在亞利桑那晶圓代工建廠的級數,即使碼頭工人亦難請人,這才發生美國東岸碼頭工人罷工要求資方大幅加薪的事件。

馬斯克:Elon Musk, Chief Executive Officer of SpaceX and Tesla and owner of X looks on during the Milken Conference 2024 Global Conference Sessions at The Beverly Hilton in Beverly Hills, California, U.S., May 6, 2024. (REUTERS)