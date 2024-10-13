AI觸發科企大裁員　傳統藍領工種暫難取代｜伽羅華

人民銀行大放水，但這隻瘋牛卻撐不到兩周，底牌過早被揭是致命傷，當全中國都知政府請君入甕，並非真心救市，有錢人寧願坐看好戲，吸引的只是一班散兵遊勇以高槓桿入場博殺，所以牛市短命未嘗不是好事，至少對社會造成最小傷害。

過去幾年，中國政府為谷經濟，廣義貨幣供應M2高速增速，今年首季度餘額已增至304.80萬億元（人民幣．下同），規模已經高於美國、歐元區和英國的總和，首季M2按年增長8.3%，較同季名義GDP的增幅4.2%還要高出一倍。

在資金如此寬鬆下，刺激經濟的作用仍然大打折扣，那麽向股市直接放水，刺激效果自然更差，炒高股票只會讓內線人士趁機沽貨，套現所得也不會用來做實體經濟，但這樣的救市很難達到預期效果，政府鐵定偷雞唔到蝕把米。

事實上，按中央以往救市的思路，都不會拿出太多真金白銀，人行說要向股市放水兩三萬億，是印鈔得來，救房市的錢也是印的，與刷信用卡找數無疑。最近媒體都說十一假期睇樓人士大增，部分一線城市成交火熱，應該是房價大減吸引買家入市，但房市供應過剩的大格局難有改變，情況與港樓無異。

扭盡六壬未能湊效 或倒迫結構性改革

今輪社會炒股潮來去如風，能傾家當入市的只是少數，故散戶損失應不會如2015年大，而且，當政府扭盡六壬後對救經濟都未能湊效，有可能倒迫結構性改革的出台，當然這是筆者樂觀的看法，做不做全憑主政者一念之間。

今次中國政府放所謂的大招，時機選在美國9月減息半厘之後，希望趁中美息差收窄後，人行有更大放水空間，但美國最新通脹和就業數據公布後，美息減幅不如外界原先預期急進，變相會限制中央救市的規模和力度。

10月初公布的美國非農職位大增，令9月失業率由8月的4.2%下降至4.1%，通脹則由8月的2.5%微降至2.4%，令11月減息半厘的機會大減。按FedWatch工具顯示，交易員預計11月減25點子至4.75厘的機率大增至95.6%，12月議息減25點子的機率亦超過84%。

過去一年，美國科技公司裁員已經數以萬計，有可能是原先招聘過度，但更可能是科技公司巨額投資AI，部分工種便可以裁減，但在傳統制造業卻是另一回事。美國工業一直很難找到有技術的藍領工人，不要說台積電在亞利桑那晶圓代工建廠的級數，即使碼頭工人亦難請人，這才發生美國東岸碼頭工人罷工要求資方大幅加薪的事件。

馬斯克：Elon Musk, Chief Executive Officer of SpaceX and Tesla and owner of X looks on during the Milken Conference 2024 Global Conference Sessions at The Beverly Hilton in Beverly Hills, California, U.S., May 6, 2024. （REUTERS）

拜登對工會最善 看馬斯克不順眼

美國碼頭工人年薪一般10萬美元以上，若肯加班年薪很易超過20萬美元，在藍領界算是高薪一族，科技公司一向求才若渴，無需工會組織幫僱員爭取待遇，但制造業工人是弱勢群體，早於上世紀三十年代已有工會組織撐腰，需要通過集體談判權向資方爭取權益。

事實上，除了列根總統外，美國歷屆總統都對工會友善，特別是拜登總統更是以工會馬首是瞻，它對馬斯克看不順眼，與Tesla沒有工會有莫大關係，拜登甫上任之初，曾邀請全美電動車巨頭的武林大會也專登漏請馬斯克，後者一氣之下，2021年將加州矽谷的總部搬離加州，最近更All-in特朗普，有可能改寫今次總統大選結果，但這已是後話。

AI暫難取代制造業工人

據了解，資方已答應碼頭工人未來6年加薪約五成，勞方則希望最高加至七成，雖然罷工經總統拜登介入後暫時擺平，但可以看出高薪的科技崗位易被AI取代，反而制造業工人暫時未能被AI機器人取代，這也是工會發功的作用，碼頭工人除了爭取加薪外，亦抵制公司在碼頭管理引入太多自動化系統，除非這些裝置是保護工人作業安全的引入。

工人要求加薪，但抵制公司通過自動化降低成本，持續的罷工行動干擾正常生產，雖然罷工是保障工人自身權益，但濫用加速公司財力的枯竭，最終以清盤收場。在美國，這種工會與公司攬炒的場景不斷重演，車廠與航空公司破產個案比比皆是。

美國每年貿易貨值6.8萬億美元，佔25萬億美元的GDP約27%，東岸碼頭不會處理來自加拿大和墨西哥陸路進入的商品，亦與西岸碼頭工會互不統屬，但一旦罷工行動持續，每日損失可達50億美元，若計入其他界外效應，對美國通脹構成一定影響。

油價反彈也是通脹陰魂不散的另一原因。現時中東局勢戰雲密布，以色列隨時對伊朗發動攻擊，伊朗也警告沙特、約旦等海灣國家不要向以色列戰機開放領空，否則將遭到報復，上周油價每桶因此曾穿76美元。

馬斯克猜股神減磅 是怕賀錦麗上台

減息步伐不會如預期，而且巴菲特旗下巴郡披露減持美銀至一成以下後，美股三大指數依然有力向上，道指及標指同創歷史新高，分別報42,863和5,815，納指報18,342，全周升幅約1.1%，臨近美國大選不足30日下，美股表現有些陰陽怪氣，後市未知開大開細。

據馬斯克推測，股神今年不斷減持手上投資組合，是為大選結果出現黑天鵝而早作準備，他在X平台帖文稱黑天鵝應是民主黨賀錦麗入主白宮，股神對此沒有回應，商界是否怕極左的賀錦麗上台，相信只有到11月5日揭盅才能知曉，因為無論黑天鵝是誰，都可能得罪未來白宮的主人。