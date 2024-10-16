施政報告2024｜首章談改革列舉上任後政策　重提要破瓶頸、除障礙

【施政報告2024】中央多次要求特區政府要改革，行政長官李家超今日（16日）發表任內第三份施政報告，在首章「改革求變 由治及興」回應改革的呼聲。他先重提自己參選時已強調「變革精神」，再列舉一堆上任後已推出的措施，包括關愛隊、增加2個政策局。之後，重提上月見港澳辦主任夏寶龍後曾談的改革理念，「要突破瓶頸、清除障礙；撥亂反正、固本培元」，認為可借鏡其他地方的成功經驗，但不能盲目照抄。



10月16日，行政長官李家超到立法會發表任內第三份施政報告。（歐嘉樂攝）

10月16日，行政長官李家超發表任內第三份施政報告。（歐嘉樂攝）

施政報告2024｜首章談改革 引述三中全會決定

施政報告首章是「改革求變 由治及興」，李家超引述二十屆三中全會中央提出進一步全面深化改革，充分發揮「一國兩制」制度優勢，提升國際金融、航運、貿易中心地位的決定。

李家超重提自己兩年多前參選特首，已在政綱提出「我們必須有變革精神」。

施政報告2024｜重提參選特首已提出變革

之後，他重提自己兩年多前參選特首，已在政綱提出「我們必須有變革精神」、「要進一步革新」，會建立「以結果為目標」的政府，設定績效指標改革政府文化，成立關愛隊加強地區服務，推出「提前上樓計劃」幫助市民縮短公屋、輪候時間，以及協助劏房戶初中生解決跨代貧窮等問題，提出一系列革新措施。

10月16日，行政長官李家超發表任內第三份施政報告。（歐嘉樂攝）

李家超說上任後改革政府架構體系，重置政策局職能，由13局增至15局，增設三位副司長，加強統籌跨局工作。（歐嘉樂攝）

施政報告2024｜改革理念：破瓶頸、除障礙、固本培元

李家超說要不斷求進、自我革新，「我相信識變、求變、守正創新、靈活應對挑戰和機遇。」針對體系改革，他闡述自己的理念：

體系中欠缺但有需要建立的，要建立；有嚴重缺失的，要撥亂反正；有瓶頸、短板或阻礙的，要突破瓶頸、清除障礙；有需要鞏固的，要強化和完善。 李家超

10月16日，行政長官李家超發表任內第三份施政報告。（歐嘉樂攝）

施政報告2024｜改革不能盲目照抄 要因時制宜

李家超說，改革過程中要判斷哪些要由零建立，哪些要動手術撥亂反正，哪些要固本培元。改革時要注重系統觀念，把握好全局和局部、當前和長遠、宏觀和微觀等的關係。可借鏡其他地方的成功經驗，但他說因基礎和體制可能不同，不能盲目照抄。改革方案要因時制宜，因地制宜。

李家超十月一日在國慶酒會致辭時已提出「破瓶頸、補短板、除障礙，固本培元」。（蘇煒然攝）

施政報告2024｜李家超上月已提及改革理念

翻查資料，港澳辦主任夏寶龍9月20日會見李家超時提及改革後，9月24日李家超出席行政會議前見記者，已提及其改革理念，必須因時制宜、因地制宜，判斷什麼改革需要「由零做起」，什麼要固本培元、鞏固和提升，絕不能為改革而改革，失去原有的成功元素。

李家超10月1日在國慶酒會致辭時，又提出「破瓶頸、補短板、除障礙，同時固本培元，鞏固和提升香港優勢，積極開拓新發展領域」的理念。

2024施政報告的12字主題。（李家超Facebook相片）

施政報告2024｜李家超列舉上任後一系列推出措施

他說自己上任以來一直按上述理念改革，之後列舉一系列上任後推出的措施：

1. 政府治理方面，改革政府架構體系，重置政策局職能，由13局增至15局，增設三位副司長，加強統籌跨局工作，設立副司長領導專班，加強執行能力；改革政府文化，以結果為目標，制訂績效指標；建立「全政府動員」機制，處理大型事故等。

李家超重提上任後設立「人才服務辦公室」搶人才、「引進重點企業辦公室」搶企業。（蘇煒然攝）

2. 經濟發展方面，成立香港投資管理有限公司，利用政府資金促進產業和經濟發展；發展「八大中心」;「以產業導向」發展北部都會區；設立「人才服務辦公室」搶人才、「引進重點企業辦公室」搶企業，構建區域大學教育樞紐。

10月16日，行政長官李家超發表任內第三份施政報告。（歐嘉樂攝）

3. 民生方面，推動醫療體制改革，建立邁向自主審批藥械體制；建立輸入醫護人員制度，改善公營醫療長期人手短缺；創新推出「簡約公屋」, 填補公屋供應短期空白期；成立「解決劏房問題工作組」；建立「一年一檢」最低工資保障制度；落實「三隧分流」等。

改革只有進行時，沒有完結時。 李家超

10月16日，行政長官李家超發表任內第三份施政報告。（歐嘉樂攝）

李家超說，改革只有進行時，沒有完結時。今年《施政報告》進一步深化改革，發掘新增長點，例如建立國際黃金交易市場；大力推動航運高增值部分的海運服務業發展，建設大宗商品交易圈，建立國際認可金屬倉庫；制訂「河套港深創科園區發展綱領」，開關政策和制度創新試驗田；成立工作組發展低空經濟等。