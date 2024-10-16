施政報告2024｜李家超宣讀前　社民連政總請願促廣開言路推真改革

行政長官李家超今日（16日）早上11時會到立法會宣讀任內三份施政報告，社會民主連線5名成員，於早上九時到政府總部外請願，要求立即實行普選，批評政府現時推動是改革脫離民意。社民連主席陳寶瑩不滿港府現時「偏聽偏信富人而非普通市民」，稱若要真改革，政府要廣開言路，並確保傳媒監察權利及市民言論自由。



現場可見有至少11名軍裝警員，另有便衣警員多名在場戒備。社民連方面，除陳寶瑩之外，還有副主席周嘉發和余偉彬、成員黃浩銘和曾健成到場。



社民連在李家超宣讀施政報告前到政總請願（何夏怡攝）

現場可見有多名警員在場戒備（何夏怡攝）

請願開始前，有警員提醒陳寶瑩及社民連成員活動過程要遵守《香港國安法》。陳寶瑩認為受到威脅，「佢想拉你嘅話，上庭（警隊）就有證據話已提醒咗我地」。被問及對相關警力安排，陳寶瑩指不同議題會導致警力安排差異，今次是本地議題而非政治議題，警隊不會太緊張。

陳寶瑩不滿港府「偏聽」，稱若要真改革，政府要廣開言路（何夏怡攝）

社民連請願，有警車在場戒備（何夏怡攝）

社民連批評現時港府推行的改革措施是「各說各話、方向模糊」，要求落實雙普選，取消政治篩選；釋放所有因言論、思想、出版、參選及和平集會示威入罪的「政治犯」；實行全民退休保障制度；反對輸入廉價外勞；立法標準工時等等。陳寶瑩不滿港府現時「偏聽偏信富人而非普通市民」，稱若果要真改革，政府應做到廣開言路，包括恢復民主選舉制度、保障傳媒監察權利及市民言論自由。