施政報告2024｜6項KPI不達標！特首150字點名楊潤雄快交文創藍圖

【施政報告2024/李家超】新一份施政報告今天（16日）發表，行政長官李家超交代去年訂立150個KPIs（關鍵續效指標）的進度，當中有6項政策不達標，包括遲交妥善規管回收物草案、遲交郵輪旅遊經濟發展行動計劃等。值得一提的是，李家超撰寫150字點名文化體育及旅遊局局長楊潤雄，要求他盡快提交《文藝創意產業發展藍圖》，提醒他實踐「以結果為目標」才符合公眾期望。



10月16日，行政長官李家超發表任內第三份施政報告。（歐嘉樂攝）

施政報告2024｜楊潤雄遲交《文創藍圖》 特首150字點名叫快交

去年《施政報告》提出制訂《文藝創意產業發展藍圖》，至今仍未有下聞。今年《財政預算案》有提及《藍圖》，僅表示「政府將盡快公布，勾劃有關工作的願景和具體措施」。一年過去，李家超在新一份施政報告交代去年訂立150個KPIs（關鍵續效指標）的進度，當中在一個150字的段落，點名楊潤雄要盡快提交《藍圖》。

10月16日，行政長官李家超發表任內第三份施政報告。（歐嘉樂攝）

李家超表示，因應藝文界的不同意見和社會經濟的變化，文體旅局需時改動《藍圖》擬稿，以切合業界長遠發展，故未有如期公布。

我已指示文體旅局局長必須盡快完成這項工作，雖然文體旅局在本屆政府上任時才成立，職務範圍廣、工作量大，但必須實踐「以結果為目標」，以符合公眾期望。 行政長官李家超

李家超指示楊潤雄必須盡快完成《文藝創意產業發展藍圖》。（梁鵬威攝）

李家超表示，已指示楊潤雄必須盡快完成這項工作，又說雖然文體旅局在本屆政府上任時才成立，職務範圍廣、工作量大，「但必須實踐『以結果為目標』，以符合公眾期望」。他表明會監察進度，期間文體旅局可尋求指導和協助。

特首李家超10月16日到立法會公布施政報告2024。(歐嘉樂攝）

施政報告2024｜今年訂立138項KPIs 逾半新指標

今年《施政報告》李家超共訂立138項KPIs（關鍵續效指標），包括72項新指標和66項去年《施政報告》訂下、有效性超越一年繼續生效的指標。

10月16日，行政長官李家超發表任內第三份施政報告。（歐嘉樂攝）

施政報告2024｜去年150項KPIs 6項至今未完成

至於去年訂立的150項KPIs（關鍵續效指標），包括73項是全新指標。李家超說審視了指標落實情況，除了搶人才等項目超額完成，有幾項進度延遲但已完成，另外有6項至今未完成，但指有可接納的理由：

施政報告2024｜1. 民商事司法文書送達安排

原定2023年底前要與最高人民法院完成磋商，並簽署新的民商事司法文書送達安排。不過李家超說所涵蓋的元素比預期複雜，雙方現時大致達成共識，預計今年底可完成。

10月16日，行政長官李家超發表任內第三份施政報告。（歐嘉樂攝）

施政報告2024｜2. 公司遷冊機制修例

原定2024年上半年就引入公司遷冊機制向立法會提交修例建議，便利外地註冊公司將註冊地遷至香港。 李家超說財經事務及庫務局由於要釐清部分法律問題和敲定細節，需較長時間草擬法例，計劃今年底向立法會提交條例草案。

10月16日，行政長官李家超發表任內第三份施政報告。（歐嘉樂攝）

施政報告2024｜3. 交椅洲人工島環評

原定2023年底前開展交椅洲人工島環境影響評估法定程序，李家超說今年《財政預算案》已提到基於財政管控考慮，會調整項目時間。 現計劃2024年底啟動有關程序，2025年完成環評審批。

10月16日，行政長官李家超發表任內第三份施政報告。（歐嘉樂攝）

施政報告2024｜4. 修例妥善處理回收物

為繼續推廣減廢回收，原定2024年初就規管妥善處理住宅回收物，向立法會提交條例草案，李家超說由於環保署2024年推出 《減廢回收約章》，鼓勵物業管理公司、 業主立案法團和居民組織承諾提供分類回收設施，正參考《約章》的參與度和成效，計劃2025年中檢視進度、諮詢持份者和立法會，包括 未來路向、擬議法例的運作和時間表等。

10月16日，行政長官李家超發表任內第三份施政報告。（歐嘉樂攝）

施政報告2024｜5. 提高滿65歲員工MPF扣稅額

原定2024年第一季，向立法會遞交提高滿65歲員工強積金扣稅額的立法建議，不過李家超說政府向行政會議成員介紹時，有不少意見認為單一措施的成效不大，建議與其他銀髮措施結合，產生協同效應。政府會把這措施納入 「促進銀髮經濟工作組」的工作內。

10月16日，行政長官李家超發表任內第三份施政報告。（歐嘉樂攝）

施政報告2024｜6. 加強郵輪旅遊經濟發展行動計劃

原定2024年上半年公布加強郵輪旅遊經濟發展的檢視結果和行動計劃，但李家超說旅遊事務署就《香港旅遊業發展藍圖2.0》諮詢業界時，收到郵輪旅遊經濟發展的針對性意見，並認為郵輪旅遊發展應與《藍圖2.0》互相配合。 因此旅遊事務署會在今年底公布《藍圖2.0》時，將一併公布行動計劃。