施政報告｜《香港01》盤點李家超訂立110項KPI　至少9項不達標？

行政長官李家超去年在首份《施政報告》訂立約110個績效指標（下稱KPIs），公開記載於《施政報告》附件，以便公眾監督政策進度和成效，希望政府做事「以結果為目標」。 《香港01》根據公開資料或報道，核對110個KPIs及其分項指標，一共約200個項目。盤點發現大部分都達標，惟至少有9個項目懷疑未有在KPIs訂立的時限內完成。《香港01》本月10日向項目所屬政策局查詢，截稿前未有回覆。



2022年10月19日，行政長官李家超發表任內首份施政報告。（夏家朗攝）

至少有9項KPIs疑遲完成或未完成

李家超下周三（25日）發表任內第二份《施政報告》，預料會談及KPIs實踐情況。今年7月新政府上任一周年，李家超說整體滿意KPIs落實情況，如有部門未能達到KPI，要視乎背後的原因，如有人懶惰而未完成，會按紀律程序處理，強調建立「以結果為目標」的文化，並會每年公布一次落實KPI的進度。

施政報告2023・專頁｜措施懶人包 派錢生育 樓市減辣 李家超KPI

《香港01》根據公開資料或報道，核對110個KPIs及其分項指標，一共約200個項目。撇除未到完成限期或未有公開資料的項目，發現大部分都達標，惟至少有9個項目懷疑未有在KPIs訂立的時限內完成，當中7個項目遲完成，2個項目未完成。《香港01》本月10日向項目所屬政策局查詢，至截稿前未有回覆。

+ 2

▼未完成的KPIs項目▼

● 在2023年第一季向職方發出《公務員守則》更新版，徵詢職方意見。

項目進度：公務員事務局局長楊何蓓茵2023年8月19日表示，當局仍在考慮是否要刪除「政治中立」的字眼，爭取今年內完成修訂守則。

● 為提升對關鍵基礎設施網絡安全的保護，政府會於2023年初就相關立法建議進行公眾諮詢。

項目進度：保安局2023年10月19日回覆議員書面質詢，指正草擬立法框架，收集業界初步意見，下一步徵詢立法會保安事務委員會，並公眾諮詢。

▼疑遲完成的KPIs項目▼

● 2023年第一季制定「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」的政策框架。

項目進度：行政長官會行政會議2023年6月13日通過並公布私人興建資助出售房屋先導計劃（「樂建居」）的政策框架。

● 2023年第一季內完成更新「人才清單」，以反映不同領域的專業及技術人才最新的短缺情況。

項目進度：政府2023年5月16日公布更新人才清單，把涵蓋的專業工種由原有13項增加至51項。

● 2023年中在「海運及空運人才培訓基金」下推出新計劃，促進高增值海事服務業的人力資源發展。

項目進度：運輸及物流局局長林世雄2023年9月30日在網誌表示，局方9月中在「海運及空運人才培訓基金」下推出了「海事人才培訓資助計劃」。

● 律政司會聯同法律專業團體和法律學院於2023年第三季推展「法治教育領袖培訓計劃」。

項目進度：律政司2023年7月3日表示，希望今年第四季前可以將培訓計劃推出。香港女童軍總會官網活動指出，律政司將於2023年11月25日及2023年12月2日舉行「法治教育領袖培訓計劃」活動。

● 2022年底前成立專責小組，加強大灣區與香港區際司法協助及法律實務對接，以及在2023年底前設立專為大灣區爭議解決的線上調解平台。

項目進度：律政司2023年1月7日公布成立「粵港澳大灣區專責小組」，加強大灣區與香港特區的司法協助及促進法律實務接軌，以加強大灣區內的民商互動。

● 在現行的採購制度下，檢討政府外判服務合約中有關聘用非技術員工的薪酬待遇及相關的監察機制，目標是2023年第一季完成檢討。

項目進度：財經事務及庫務局2023年5月6日（即第二季）向立法會提交文件，公布政府進一步檢視政府服務合約中聘用非技術員工的安排，例如員工薪酬待遇、監察機制等安排。隨後局長許正宇5月8日在立法會聯席會議交代。

● 自2022年第四季起，破產欠薪保障基金(破欠基金)申請辦事處收到申請後，三個月內就簡單直接的申請從破欠基金發放特惠款項；不多於六個月內就 90%沒有爭議及經確立的申請發放特惠款項。

項目進度：勞工及福利局2023年3月向立法會人力事務委員會提供文件，透露2022年11月共接獲56宗簡單直接的申請，當中46宗(82%)已於2023年2月或之前完成處理並符合關鍵績效指標，變相18％個案可能未能達標。至於沒有爭議及經確立的申請，局方2022年11月接獲274宗，截至2023年2月有107宗個案已處理，佔39％。

2022年《施政報告》提出訂立110項績效指標KPIs。（潘耀昇攝）

學者：不符KPI要求打擊管治威信

香港邁臻研究所總監宋立功接受《香港01》訪問時分析，李家超當初訂立KPI是「進取咗啲」，新上場希望有氣勢，惟高估了政府部門能力，現在有部份項目不符合KPI的要求，對政府管治威信有一定影響，「尤其當初講到好實牙實齒，加上已經行政主導，立法會全面配合政府，以前可以話立法會有阻滯，現在冇得賴」。首先，他認為三年疫情積壓了不少問題，並非一時三刻可以梳理，需要時間理順；第二，政府中層員工流失不少，負責前線督導的人員部份移民或者離職；第三，過去大半年不少政府高官前往大灣區考察或者外訪，分薄了部門人手，局長出訪頻繁，亦不利統籌、協調、督導工作；第四，本港人才不足，政府流失IT人才，令到政府工作「大拖慢」。

宋立功認為李家超高估了政府部門能力，部份項目不符合KPI的要求，對政府管治威信有一定影響。(網上圖片)

刪政治中立與公務員團體意見不合

宋立功拆解KPI指標下未能完成的項目，例如更新《公務員守則》，宋立功認為，公務員事務局局長楊何蓓茵與公務員團體關係「麻麻哋」，現時不少公務員已經對政治正確感憂慮，守則取消「政治中立」字眼令到不少公務員認為失去「護身符」，全國政協副主席梁振英，亦都表明不能棄用「政治中立」字眼，否則會引起混亂，這件事很敏感，進度拖慢完全正常。對於網絡安全法至今仍未展開公眾諮詢，宋立功認為業界對網絡安全敏感度不高，亦不知道如何入手與政府討論，相信難度高，因此至今仍未能完成。

破欠基金各特惠款項上調。（立法會文件）

破欠基金發放受疫情影響 高估勞福局能力

至於未能夠在時限內完成的項目，例如破欠基金發放款項未達標，宋立功認為，當初高估了勞工及福利局的能力，三年疫情很多公司都有問題，政府擔心公帑被欺詐，需時查核可以理解。至於檢討外判員工薪酬問題，宋立功說到處都在搶人才，如果不願意加薪請人，要留人有一定困難，影響項目進度。對於「私人發展商參建資助房屋」公布進度延遲，宋立功分析因為樓市下滑，令到發展商要觀望，未必願意合作，加上今年上半年地產界不斷要求撤走「樓市辣招」，跟政府關係一般，業界有怨氣，對私人參建項目冷淡亦可以理解。至於「海事人才培訓資助計劃」推出時間較KPI訂立的遲，宋立功認為自從多年前國慶南丫海難事件，揭示海事處的內部管理問題後，即使空降政務官，處方內部仍未完全協調好，因此處理工作上有困難。