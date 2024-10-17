國際環保博覽10.30至11.2舉行　展示32座電動巴士、氫能洗街車

國際環保博覽10月30日至11月2日在亞洲國際博覽館舉行，逾300間參展商來自11個國家及地區，將展示新能源產品和技術，其中環境及生態局將展出本港首架氫燃料電池洗街車，另外博覽上亦會展示全新32座電動巴士。



國際環保博覽10月30日至11月2日在亞洲國際博覽館舉行。（大會提供）

今次博覽重點包括新能源、廢物處理、循環經濟和ESG相關服務，推進雙碳目標。為了鼓勵市民實踐綠色生活，博覽的最後一天（11月2日）舉行一系列講座及工作坊，免費開放予公眾人士入場參與。

國際環保博覽10月30日至11月2日在亞洲國際博覽館舉行。（大會提供）

國際環保博覽10月30日至11月2日在亞洲國際博覽館舉行。（大會提供）

貿發局助理總裁古靜敏表示，施政報告提出要推動新能源發展，擴大電動車充電網絡，貿發局一直致力推動商界可持續發展，並於國際環保博覽與環境及生態局緊密合作，通過多元化支援服務及旗下採購平台，協助業界推廣及採購綠色產品及方案。除了國際環保博覽，貿發局透過大型旗艦活動，促進國際合作，推廣香港作為國際綠色金融與綠色科技中心的角色。

國際環保博覽10月30日至11月2日在亞洲國際博覽館舉行。（大會提供）

新能源應用方面，環境及生態局等12個政府單位組成的展區，將展示各項環保政策和措施及本港首架氫燃料電池洗街車；內蒙古館的潤泰新能源會帶來自然能源智慧系統，利用太陽能等結合跨季節儲能系統，為建築供電；加拿大館兩家有份參與香港氫能試驗項目的公司，則會展示創新的工程解決方案，包括氫淨化系統和碳捕捉設備。

國際環保博覽10月30日至11月2日在亞洲國際博覽館舉行，圖為電動巴士。（大會提供）

綠色運輸展區將展示多款電動車及相關充電設備。其中GMI Motors將會帶來它們的電動輕型貨車、小巴以及全新32座電動巴士。巴士配備了高容量電池，支持快速充電高達150千瓦，充滿電只需兩小時，而充電一次可行走最遠250公里。