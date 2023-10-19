國際環保博覽下周舉行　美國展商看準垃圾徵費推銷智能廚餘機

疫後首次全面復辦實體展的「2023國際環保博覽」，將於下周四至日（26至29日）在亞洲國際博覽館舉行，是次吸引不少外國商家參展，積極參與及展示其最新的綠色科技，包括綠色運輸、廢物處理等。

今年6月進軍香港，來自美國主售廚餘處理器的公司首次參展，看準明年4月起實施垃圾徵費，引入家用和商用廚餘機，期望透過參展令更多市民認識相關技術。

今年博覽新設「ESG就業基地」，求職者更可於就業基地內即場面試，當中包括實習機會、兼職及全職職位，亦辦「ESG就業講座」，為即將投身社會的學生及在職人士提供綠色企業的資訊。



貿易局副總裁張淑芬（中）、環保署副署長方健華（左）、法蘭克福展覽（香港）有限公司副總經理張菁（右）今日介紹國際環保博覽詳情。（鄧宇詩攝）

2023國際環保博覽由貿發局、法蘭克福展覽（香港）合辦，並由環境及生態局協辦，主題為「綠色躍動：創建零碳未來」，將於10月26至29日在亞洲國際博覽館舉行，前三日是業內人士交流，最後一日開放予公眾人士入場參觀。展商與買家除可參與實體展，也可於10月19日至11月6日期間，透過「商對易」智能商貿配對平台進行網上洽商。今次展覽為疫後首次全面恢復實體展，吸引近300家來自12個國家及地區的展商，當中共有16個展團參與。

美國科技公司趁垃圾徵費實施前進駐香港

來自美國的娜谷環保科技趁本港垃圾徵費行將實施，今年6月進駐香港，今次首次參展，該公司主售智能廚餘機，當使用者把廚餘放入機器後，會先用126度高溫把廚餘殺菌消毒，其後把廚餘壓縮，機內有刀把廚餘打碎，根據廚餘的體積、濕度以及硬度不一，處理時間不同，處理期間亦不會有嘈音。3.5L的智能廚餘機適合6至8人家庭使用，售5,000多元，2.5L 的智能廚餘機適合4人家庭使用，售4,000多元。

公司總監梁健強指，機器可把廚餘體積壓縮9成，經處理的廚餘更可用作肥料使用。他指，下年4月垃圾徵費正式實施，預料展覽期間都會有不少市民查詢。除了個人市場外，娜谷環保科技亦計劃推出10L至20L的商用智能廚餘機，期望與政府當局合作用於醫院等政府場所。

公司總監梁健強指，下年垃圾徵費正式實施，預料展覽期間都會有不少市民查詢。（貿發局提供）

本地科研公司展出電動小巴

政府近年大力發展「綠色運輸」，本地科研公司Green Mobility Innovation亦會於展覽上展出電動小巴。公司總經理禤卓隆指，現時有一部公用電動小巴今年於觀塘開始試行，另有一部為該公司私人用途。

他指，對展覽銷情樂觀，因為今年全面開放實體展，加上政府大力推行發展綠色運輸，相信軟硬件配套會越來越多。

公眾日免費入場 梁榮武主持講座

展覽最後一天（29日）的公眾日，將免費開放予公眾人士入場，屆時會有環保署介紹「應用智能科技於環保執法」的講座，由天文台舉辦的氣候講座「水深火熱—氣候變化下的地球」以及「環保小先鋒講座」，由前天文台助理台長梁榮武主持及帶領一系列活動，讓參與者了解更多環保行業。市民大眾亦可以參與環保工作坊，包括「低碳盆景工作坊」及「咖啡粉囊⼩盆栽」等。

新設「ESG就業基地」可即場面試

此外，今年博覽新設「ESG就業基地」，為求職者提供環保行業相關的就業資訊及建議，求職者更可於就業基地內即場面試，當中包括實習機會、兼職及全職職位。博覽亦將舉辦「ESG就業講座」，為即將投身社會的學生及在職人士提供綠色企業的資訊、就業建議及入行小貼士。

另一重點活動「亞洲環保會議」，將於10月26至28日舉行，會議主題涵蓋中國內地環保行業發展、氣候變化、C40氣候行動、ESG和可持續金融、綠色科技以及循環經濟的數碼轉型等。