陳茂波赴秘魯APEC財長會議　介紹香港稅務管理、金融服務轉型等

正訪問秘魯利馬的財政司司長陳茂波，當地時間20日出席亞太經濟合作組織財政部長會議。他在非正式會議上介紹香港稅務管理、基建發展、金融服務數字化轉型等發展，包括發行零售債券，支持惠及經濟民生的基建項目，讓市民參與推動基建項目，籌集資金，達致支持普惠金融和基建發展的雙目標。



非正式會議上，陳茂波分享香港在推動金融服務數字化的進展，包括持續改善金融科技生態圈、推出監管沙盒測試和推動多個金融領域的創新項目，以及推動中小企業與銀行共享商業數據以便利企業借貸等。

陳茂波亦與國家財政部副部長廖岷，以及多位參與財長會議的經濟體代表會面，包括秘魯經濟和財政部長José Arista Arbildo、新加坡交通部長兼財政部第二部長徐芳達，以及泰國財政部副部長Paopoom Rojanasakul，討論深化雙邊合作，並就共同關心的議題交流，陳茂波在雙邊會面中介紹香港的最新經濟情況，以及剛發表的《施政報告》中的多項政策措施。

在可持續金融高級別活動中，陳茂波向與會財長及各地工商界代表，交流可持續金融和轉型金融的發展策略、管治框架及國際合作等議題，他闡述特區政府在《香港氣候行動藍圖2050》訂下的減排目標和行動策略，又分享香港作為亞洲領先綠色金融中心，在推動綠色和可持續金融方面的最新發展，包括發行綠色及可持續債券、參與相關的國際標準和氣候披露準則的制定工作、培訓人才、推動轉型金融等，以構建蓬勃的綠色和可持續金融生態圈，又成立包括所有金融監管機構在內的督導組，推動相關工作。他晚上出席財長會議的歡迎會。