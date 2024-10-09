陳茂波：轉型金融面臨「漂綠」挑戰　料為香港金融提供獨特商機

財政司司長陳茂波今天（9日）表示，轉型金融面臨「漂綠」的挑戰，要確保資金用於資助合法的減碳措施，而不是延長「不可持續」的做法，香港在綠色和可持續金融領域取得重大進展，過去幾年平均每年發行超過600億美元的綠色債券，證監會認可的ESG基金數量不斷增加，相信轉型金融為香港提供獨特商機。



財政司司長陳茂波昨日（倫敦時間九月二十六日）在倫敦出席由香港貿易發展局舉辦的「香港晚宴」並發表主題演講。（政府新聞處）

陳茂波出席香港綠色金融協會年度論壇致辭表示，截至今年6月，ESG基金超過230隻，管理資產超過1600億美元，較三年前增長60%，意味香港已經具備金融發展的堅實基礎，包括健全的監管框架、必要的金融基礎設施、發達的市場，以及標準制定和合規方面的專業知識。

他說各國先後制定碳中和目標，綠色投資機會湧現，國際社會亦意識到需要協助高排放和重污染產業步向可持續發展，提供資源助提高能源效率，令生產技術升級，投資綠色措施，實現淨零排放。