週末好去處｜黃大仙夜市免費嘆八合里牛肉、滷鵝　任飲鴨屎香檸茶

週末又有夜市了！本周五至日（25至27日）黃大仙廣場將變身成為「汕頭小公園」，有美食攤位、文創展覽、樂隊表演，以及剪紙、刺繡、木雕工作坊等，免費入場。焦點之一是邀請了內地人氣火鍋店「八合里」、蒙古火鍋店「快樂小羊」、非遺滷鵝店「日日香」、潮汕手打鴨屎香檸檬茶店，派發美食供大家品嚐。



主辦的九龍東潮人聯會透露美食高達十多款，包括蒙氏羊肉串、小酥肉、炙燒基圍蝦、正宗澄海滷水獅頭鵝、雙椒一口牛等，不用北上也可嘆內地美食，坦言今次市集成本不菲！



2024年10月25日至27日黃大仙廣場舉行夜市。（九龍東潮人聯會提供）

週末夜市好去處「潮IN黃大仙」

日期：2024年10月25日至27日（周五、六、日）

時間：下午4時至晚上10時

地點：黃大仙廣場空地

費用：全免

2024年10月25日至27日黃大仙廣場舉行夜市，現場設計成「汕頭小公園」。（九龍東潮人聯會提供）

免費嘆「八合里」牛肉、「日日香」滷鵝 任飲鴨屎香檸茶

屆時將黃大仙廣場變身為20世紀初的「汕頭小公園」，設計製作8米高門拱，呈現中山紀念亭供打卡留念。「汕頭小公園」兩邊將是中西合璧的小樓，米色的磚牆、磚雕、木雕，讓參加者彷彿回到百年前的民國。

2024年10月25日至27日黃大仙廣場舉行夜市，現場設計成「汕頭小公園」。（九龍東潮人聯會提供）

2024年10月25日至27日黃大仙廣場舉行夜市，免費飲手打鴨屎香檸檬茶。（九龍東潮人聯會提供）

街道兩旁將有美食攤位，邀請了內地人氣火鍋店「八合里」、香港的蒙古火鍋店「快樂小羊」、非遺滷鵝店「日日香」、潮汕手打鴨屎香檸檬茶店，派發美食免費品嚐。美食包括，蒙氏羊肉串、雙椒一口牛、秘製烤雞翅、炙燒基圍蝦、小酥肉、潮汕鼠殼粿、手打牛肉丸、牛筋丸、惠來潮州魚蛋、墨魚丸、潮汕三鮮魚餅、正宗滷水澄海獅頭鵝、糖蔥薄餅﹑潮州功夫茶等

2024年10月25日至27日黃大仙廣場舉行夜市，現場設有非遺技藝工作坊，包括剪紙、刺繡、木雕等，觀眾可與手作人互動。（九龍東潮人聯會提供）

免費製作燈籠 參與剪紙、刺繡、木雕技藝

現場設有僑批文創展覽，在小公園驛站展示文創產品，讓參加者感受僑鄉文化；亦有傳統燈籠製作工作坊，市民可親手製作燈籠感受手工藝樂趣；同時有非遺技藝展示工作坊，包括剪紙、刺繡、木雕等，觀眾可與手作人互動，參與部分技藝；主舞台有歌舞及青年歌手表演，樂隊獻唱流行與經典曲目。

九龍東潮人聯會常務副會長黃東周透露，屆時將黃大仙廣場變身為20世紀初的「汕頭小公園」。（潘耀昇攝）

主辦的九龍東潮人聯會常務副會長黃東周表示，今次「潮IN黃大仙」夜市除了賀國慶，亦是首個呼應施政報告夜經濟的活動，透過推廣家鄉文化，加強市民尤其青年對國家、家鄉的認識和歸屬感。

2024年10月25日至27日黃大仙廣場舉行夜市，現場設計成「汕頭小公園」。（潘耀昇攝）