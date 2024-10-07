九龍城賈炳達道公園「潮玩夜市2.0」　城寨作者余兒即場簽書會

九龍城賈炳道公園將於10月12、13日舉行「潮玩夜市 Chill Night Market 2.0」，設有超過20個手工及潮汕美食攤位。《九龍城寨》小說作者余兒星期六到場，分享創作心得及舉行簽書會。夜市兩日合共一萬張免費門票已派發完畢，主辦單位每日仍預留少量、約1500張即場門票，先到先得。



《九龍城寨》余兒10月12日於賈炳道公園舉行簽書會。（莫匡堯攝/ 資料圖片）

九龍西潮人慈善基金聯同多個機構，將於10月12、13日一連兩日在賈炳達道公園舉辦「潮玩夜市2.0」，現場設有10多個美食攤位，讓市民品嚐糖蔥餅、醃生果、香煎蝦棗等潮汕美食。夜市亦設有古文化體驗攤位，展示鐵枝木偶、功夫茶，以及讓市民體驗7、80年代服裝、漆扇、搶孤遊戲等。大會安排《九龍城寨》小說作者余兒星期六下午4時半到場，與讀者見面分享心得及舉行簽書會。

門票在21個地點派發，每人限取一張，不得代領。大會表示，兩日合共一萬張免費入場門票已派發完畢，將預留每日約1500個即場入場名額。

「潮玩夜市2.0」設有20多個攤位，市民可品嚐潮汕美食及體驗文化。(大會相片)

潮玩夜市 Chill Night Market 2.0



日期及時間：10月12日 16:00-21:00 及 10月13日 11:00-20:00

余兒面談及簽書會：10月12日 16:30-17:30

地點：賈炳達道公園球場



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