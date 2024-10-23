立法會5反對6棄權通過累進差餉制度 　料每年增8.2億收入

立法會今日（23日）以70票贊成、5票反對、6票棄權通過《2024年差餉(修訂)條例草案》，旨在為住宅物業單位引入新的累進差餉制度，本財政年度第四季開始生效，預計每年為政府帶來額外8.2億元收入。



許正宇（資料圖片/歐嘉樂攝）

許正宇：只有2%住宅物業受影響

按照條例草案，差餉制度分為三級。第一，應課差餉租值為55萬元或以下的住宅物業單位，差餉徵收率會維持在5%。其次，應課差餉租值超過55萬元，但不超過80萬元住宅物業單位，超過55萬元的部份應繳差餉租值的8%。第三，應課差餉租值超過80萬元的住宅物業單位，超過80萬元的部份，差餉徵收率為12%。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，通過後只會有2%的住宅物業收到影響，認為不會波及工商界，亦不會影響香港競爭力。

應課差餉租值超過80萬元的住宅物業單位，超過80萬元的部份，差餉徵收率為12%。（資料圖片/翁鈺輝攝）

龍漢標：業界無法接受

不過，經民聯地產及建造界立法會議員龍漢標發言時表示，累進差餉制度動搖簡單低稅制的根基，形容是打破香港「金漆招牌」，業界無法接受。

最終，龍漢標及自由黨的邵家輝、李鎮強、易志明，以及選委界立法會議員江玉歡投下反對票；作為工商專業代表政團的經民聯亦多人投下棄權票，包括陸瀚民、梁美芬、吳永嘉、盧偉國、陳祖恒，醫療衛生界的林哲玄同樣投下棄權票。

林哲玄在二讀辯論表決時投下贊成票，但三讀時投下棄權票。他解釋指，二讀投贊成是為了辯論繼續，但始終政策有好有壞，可能部份長者持有物業，但需繳交更多差餉，繼而加重生活負擔，故三讀投下棄權票。