財政預算案寬免4月至6月差餉　房委會將扣除公屋租戶差餉部份

今份《財政預算案》提出2024/25年度第一季（財政年度計為4至6月）差餉寬免，上限1,000元。房委會今日（27日）表示，將按月把政府的差餉寬免額，從住宅租戶應付的租金中等額抵銷，悉數轉歸他們，即住戶毋須交租金中的差餉部份；而租期非涵蓋整個月的租約，轉歸的寬免款額會按比例計算。



房委會發言人表示，房委會資助房屋小組委員會已通過，房屋署將於4月1日開始，直至6月30日，為期三個月內，以每個應課差餉物業的寬免額1,000元為上限，按月將政府的差餉寬免額從住宅租戶應付的租金中等額抵銷，悉數轉歸他們。他指，轉歸差餉寬免的安排適用於所有出租住宅單位，包括繳交暫准證費的中轉房屋暫准租用證持證人。

非住宅樓宇租戶方面，發言人指，房委會停車場除外的非住宅樓宇2024/25年度第一季差餉寬減款額轉惠予轄下非住宅樓宇租戶／暫准證持有人，他們可以由4月至6月獲寬減每月差餉，以每個應課差餉非住宅物業1,000元為上限。

房委會轄下的晴朗、彩福、駿洋、海達、洪福、葵涌、梨木樹、滿東、安泰、白田、皇后山、碩門、水泉澳、天恩、欣田、迎東、啟鑽及屏欣十八個整體承租街市承租商亦會把差餉寬減額全數轉惠予其檔位的暫准證持有人。

停車場寬減差餉款額用於裝設電動車輛充電設施

發言人續指，由於個別泊車位使用者的差餉寬減額不多，而把差餉寬減額攤分會涉及大量行政費用，故商業樓宇小組委員會通過，按照以往轉惠差餉寬減額的做法，不把停車場包括在是次差餉寬減轉惠安排內。房委會會將停車場獲寬減的差餉款額投放於優化停車場設施，例如在合適地點裝設電動車輛充電設施、更換節能照明裝置以促進環保及提升保安系統等。

房委會轉惠予住宅及非住宅租戶／暫准證持有人的差餉寬免總額，分別預計最多約為5.9億元及840萬元。房屋署將個別通知住宅及非住宅租戶／暫准證持有人有關的具體安排。