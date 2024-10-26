何俊賢：放生獵食性強的魚類　如同放獅子老虎到立法會食議員

不少市民在宗教節日會放生動物祈福，但放生不當或對環境造成影響。A4聯盟立法會議員楊永杰與民建聯漁農界立法會議員何俊賢拍節目，談論對放生魚類的看法。其中，何俊賢指，有人放生獵食性很強的魚或破壞生態，情況如同放獅子、老虎到立法會，稱「隻獅子、老虎好開心㗎，有90個議員食呀，咁但係我（何俊賢）唔開心呀嘛！」



楊永杰（左）和何俊賢（右）在節目討論魚類放生問題。（楊永杰YouTube截圖）

放生或對環境造成影響 現行法例難規管

楊永杰在節目指，放生行為有爭議性，每逢宗教節日都有人到海邊放生魚類，善信有自己看法，但放生不當或對生態造成影響，魚類亦未必可以生存。

何俊賢表示，「放生好、放錯生就唔好啦」，宗教節日有人放生，但知識水平沒有考慮對環境的影響，現行法例亦難規管相關行為。他解釋指，現時的《防止殘酷對待動物條例》，要令動物受到不必要痛苦才可以拘捕，更需要人贓並獲才有機會「告得入」。

善信用魚籠或魚網放海鮮流入海中放生。(莫家文攝／資料圖片)

何俊賢又指，曾經有人將淡水魚、巴西龜到海邊放生，就算放生的魚類適應香港水域，亦可能是放生獵食性很強的魚類，就如同放獅子、老虎到立法會......

立法會有90個議員，你放隻獅子老虎入嚟，隻獅子老虎好開心㗎！哇有90個議員食呀！咁但係我唔開心呀嘛！ 漁農界立法會議員何俊賢

何俊賢認為，要將放生抽離《防止殘酷對待動物條例》。（楊永杰YouTube截圖）

促每年恆常性做增殖放流

何俊賢認為，不適宜放生會破壞其他物種的魚類，建議政府從放生的法例入手調整，將放生抽離《防止殘酷對待動物條例》，皆因放生可以導致虐待其他動物，但條例並不涵蓋。

他表示，要響應全國放魚日，要推動科學放生，要合理地讓資源再生，每年恆常性做增殖放流。他建議放生要報備、放生魚類的銷售點都要具備放生知識，亦要尊重善信合理放生，同時放生亦要讓環境得到保障甚至得到提升，建議政府表列出可放生魚類。

增殖放流是指將人工培育的魚類放回合適的自然環境，以協助受威脅物種恢復數量。