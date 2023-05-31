議員質疑放生影響生態　謝展寰：不適合急促立法　要慢慢移風易俗

在不同節日均有市民習慣放生動物。民建聯漁農界立法會議員何俊賢今日（31日）在立法會會議提出質詢，稱不少生物具侵略性，放生會影響本地生態，斥當局執法能力不足，促參考內地的《水生生物增殖放流管理規定》方向立法，將本地的《動物保護法》延伸及規管放生動物行為。



環境及生態局局長謝展寰稱，政府的宣傳及教育工作有成效，市民放生行為有改善，將淡水動物放生至鹹水已經不常見，佛誕（26日）當日政府沒有以《殘酷對待動物條例》檢控任何人。不過，他指未來亦要修訂條例，提高罰則及阻嚇力，預料本年底或明年初提交立法會審議。



▼2022年《香港01》報道放生活動▼



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謝展寰稱放生動物立法爭議大 諮詢不易有共識

民建聯立法會議員葛珮帆則指出，政府需要有獨立法例規定放生動物，形容「倒落海你都檢查唔到有冇殘酷對待動物」。對此，謝展寰稱急促立法不適合，以往有很多諮詢都不容易達到共識，需要慢慢推廣增殖放流行為，做到移風易俗，屆時再立法。

增殖放流是指在魚場人工培育魚類再放歸野外，以增加水域內現有魚群的數量。

謝偉俊指為生命應盡快立法 郭偉强促禁止放生非本地物種

選委界立法會議員謝偉俊稱，做到移風易俗有困難，但最近「連死人器官都咁緊張，又阻嚇、又拉又鎖」，反問「點解為（動物）生命又唔做嘢？」，促盡快立法。

工聯會立法會議員郭偉强質疑，發現放生對生態的影響已經太遲，促禁止非本地物種在香港放生。謝展寰則舉例指，沙巴龍躉都具有侵略性，但其實沒有生殖能力，造成的影響都只是短暫性。