陳茂波：樓市有條件恢復至「辣招」前　廿年前停止造地後遺症大

新一份施政報告提出放寬住宅物業按揭貸款成數至七成，財政司司長陳茂波說是將樓市恢復至未有任何「辣招」的情況，通過政府各部門的努力，土地及住宅樓宇供應較充裕，有更大底氣在市場波動時及時調整供應；另外銀行體系有強大緩衝，借貸水平非常安全，故有很大的空間撤銷樓市管控措施，讓市民更易置業。



對於全國政協副主席梁振英早前指，房屋供應不是越多越好，矯枉過正後果嚴重。陳茂波指土地開發工作要持續做，不能因樓市波動而停滯，重提20年前本港沒有賣地，停止造地，後遺症影響很大。



政府擬每年發債1,200至1,300億元

政府庫房連續兩年錄得千億赤字，陳茂波今天（27日）出席電台節目時說，新一份施政報告的措施，料每年為經常性開支帶來多約40億元，未來相當重視北部都會區發展和深圳的協作，會盡量利用市場資金投資基建，包括公私營合作。他說政府會繼續發債，初步擬定每年大概1,200至1,300億元，未償還債項佔本地生產總值比例約6%，形容在全球來說算很低，5年後佔本地生產總值約13%，有足夠空間支持基建投入。

對於每年發債約1200億至1300億元將持續多少年，陳茂波說政府發債期一向較短，有3年期亦有5年期，不少早前發債的項目已需要還錢，每年涉及數百億元，做法亦獲國際貨幣基金組織贊同。

陳茂波又說政府開支每年削減1%，讓政府大概3年左右時間回復收支平衡，這過渡安排亦獲國際機構認為合適，亦不會短時間內加大社會負擔，同時間可繼續投入支持發展。

梁振英。（商台片段截圖）

梁振英籲提防樓市供過於求 陳茂波：要持續造地

對於全國政協副主席梁振英早前指，房屋供應不是越多越好，矯枉過正後果嚴重。陳茂波指，吸收過去多屆政府經驗，土地開發工作要持續做，不能因樓市波動而停滯。他說由2003年起本港多年沒有賣地，更停止造地，後遺症影響很大，政府要持續造地、及早籌劃，以建立土地儲備，同時會監察著市場的變化。

陳茂波（梁鵬威攝）

陳茂波又提到早前訪問美國，形容當地對內地和香港市場的投資興趣還是很大，不過在資訊方面未必完全掌握，加上過去地緣政治問題，感受到他們較以前更猶豫和謹慎。他預告將出發往中東，除推動金融創科合作，也希望邀請當地投資者投入香港市場，代表團有金融界主要監管機構和創科界，沙特都希望與香港在經濟創科項目上合作。

陳茂波說政府要有危機意識，做好防禦工作，同時間謀發展，除政府有引導和推動的角色，全社會都要動起來，在不同的領域思考如何做得更貼近時代的步伐，更加緊貼消費者、旅客出行和消費模式的轉變，才可在轉變中有更好的發展機會。