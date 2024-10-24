與美中關係全國委員會主席對談　陳茂波：與美政商界保持溝通

已轉到美國紐約訪問的財政司司長陳茂波，在紐約時間10月23日出席由香港駐紐約經濟貿易辦事處與紐約香港協會合辦的午餐會發表主題演講，向約80名企業、機構、商會和智庫代表推廣香港優勢，並與美中關係全國委員會會長歐倫斯對談，就美國政商界普遍關心有關香港的議題交流討論，陳茂波指香港重視鞏固與傳統市場的關係，歡迎美國商界繼續在港投資；特區政府會繼續以客觀事實和數據說明香港的真實情況，並會與美國的政商界保持溝通和聯繫。



陳茂波（左）出席由香港駐紐約經濟貿易辦事處與紐約香港協會合辦的午餐會並與美中關係全國委員會會長歐倫斯（右）對談。（政府新聞處）

陳茂波向當地政商界介紹香港最新的經濟情況和發展策略，特別是在金融和創科等重點領域的新舉措、吸引企業和人才落戶的政策措施和成果，以及與粵港澳大灣區兄弟城市日益緊密的合作和協同發展等。

他表示，「一國兩制」將長期在香港實施，香港將繼續發揮好「超級聯繫人」和「超級增值人」的獨特角色，連結內地和全球的資本市場和投資者，為各方創造價值和機遇。他指出，香港一直實施普通法、維持重法治、開放自由和簡單低稅制的營商環境，並保障投資者的權利。在國安法律實施以後，在港外商繼續對香港抱有信心，而不同國際機構的報告亦肯定香港的優良營商環境和競爭力。陳茂波指出，香港重視鞏固與傳統市場的關係，歡迎美國商界繼續在港投資。特區政府會繼續以客觀事實和數據說明香港的真實情況，並會與美國的政商界保持溝通和聯繫。

陳茂波（左）與中國駐紐約代總領事馬蕭蕭（右）會面。(政府新聞處）

另外，他與中國駐紐約代總領事馬蕭蕭會面，就中美經貿關係和合作等事宜交換意見。