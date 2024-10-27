陳茂波訪問沙特5日　率逾20間科創公司在當地「路演」

財政司司長陳茂波明天（28日）率領金融及創科界代表團，前往沙特阿拉伯利雅得訪問三日，希望加強香港與中東地區在經貿、金融和創科等方面聯繫，開拓商機。陳茂波說香港科學園公司將帶同20多間科技初創公司在當地「路演」，相信有助企業探索更多業務協作的機會。



陳茂波今天（27日）在網誌透露，將在當地出席第八屆「未來投資倡議大會」，透過雙邊會晤、早餐會、圓桌會議，以至跨界別的投資推介等活動，促進本港金融及創科界更深入與中東的相關機構和代表交流討論，探討合作和雙向投資，相信有助本港企業及商界擴闊在沙特以至其他海灣國家的朋友圈，以便往後業務拓展或合作洽談時可以更對焦、更便捷。

此行的重點活動之一，是見證首兩隻在沙特阿拉伯交易所上市、追縱港股的交易所買賣基金(ETF)，陳茂波說去年底政府促成首隻追縱沙特股票的ETF在港上市，方便本地資金投資沙特市場，剛好一年過去，政府迎來規模更大的港股ETF在沙特掛牌，這是兩地市場資金雙向流動的良好展示，也為共建「一帶一路」倡議的「資金融通」增添更豐富的內容，可以預期首兩隻港股ETF當地掛牌後，將會有更多雙向的金融產品推出，令兩地資金流動蓬勃，為本港市場引入更多中東地區的資金，也讓更多當地的投資人漸漸熟悉香港市場。

財政司司長陳茂波明天（28日）率領金融及創科界代表團，前往沙特阿拉伯利雅得訪問三日，希望加強香港與中東地區在經貿、金融和創科等方面聯繫，開拓商機。

沙特阿拉伯近年提出《2030年願景》，推動經濟多元發展，並吸引更多海外投資及對不同類型項目的技術投入，陳茂波說香港科學園公司將帶同20多間科技初創公司在當地「路演」，而香港投資管理有限公司的合作伙伴亦會參與行程的一些活動，合力展示近年本港大力推動創科發展的成果，以及正逐漸完善的創科生態圈，並與沙特的投資機構交流，相信有助企業探索更多業務協作的機會。

他又說今次前往利雅得，將乘坐因疫情中斷四年多後的直航航班，別具意義，除了代表香港與沙特之間的更緊密連繫，亦標誌著經過香港跟中東地區的合作踏進更深層次、多元並進的新里程。

陳茂波將於下月1日中午返抵香港。離港期間，財政司副司長黃偉綸將署任財政司司長。

陳茂波將於下月1日中午返抵香港。在他離港期間，財政司副司長黃偉綸將署任財政司司長。