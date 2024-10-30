陳茂波：香港可提供資本支持全球南方基建　推證券化貸款吸資金

正訪問沙特阿拉伯利雅得的財政司司長陳茂波，在當地時間昨日（29日）率領金融和創科界代表團出席「未來投資倡議大會」。他表示，香港作為國際金融中心，正大力推動綠色金融和綠色科技的發展，並能夠為全球南方的基建項目和綠色項目提供資本支持，以創新的金融產品，例如證券化貸款，引導資金到新的項目。



財政司司長陳茂波利雅得時間十月二十九日率領金融和創科界代表團在沙特阿拉伯利雅得展開訪問。圖示陳茂波（左三）出席未來投資倡議大會，並在大會主題討論環節「全球南方是否已成為經濟增長的引擎？」發言。（新聞處）

會上，陳茂波指全球南方多國正考慮如何管理貿易和儲備貨幣風險，有的亦開始更多使用本國貨幣作結算，香港正和多國央行合作，推出「多種央行數碼貨幣跨境網絡」項目，令跨境支付和結算更快速、成本更低和更安全。

陳茂波（右二）出席未來投資倡議大會，並在大會主題討論環節「全球南方是否已成為經濟增長的引擎？」發言。（新聞處）

他也提到，數字化發展和綠色轉型將會是全球南方未來發展的大趨勢，投資相關項目將帶來長遠的回報。而金融科技的發展，有助於讓金融服務更普惠包容，為發展中國家帶來跨越式的發展。香港可以在這些領域為全球南方作出貢獻。

陳茂波（右）出席未來投資倡議大會開幕式，並與沙特阿拉伯財政部長Mohammed Al-Jadaan（左）合照。（新聞處）

出席「未來投資倡議大會」期間，陳茂波與沙特阿拉伯投資大臣Khalid Al-Falih一同見證香港科技園公司與沙特阿拉伯專注深科技的創投公司Beta Lab簽署戰略合作協議。雙方將共享資源，相互推薦初創企業，促進彼此初創網絡的連接，並共同進行市場推廣和舉辦活動。

陳茂波（後排右二）與沙特阿拉伯投資大臣 Khalid Al-Falih（後排中）共同見證香港科技園公司行政總裁黃克強（前排右）與Beta Lab創辦人Abdulrahman Alolayan博士（前排左）簽訂合作協議。（新聞處）

陳茂波晚上與代表團成員出席國泰航空在當地舉辦的酒會，以及恆生投資管理有限公司舉辦慶祝其交易所買賣基金即將掛牌的酒會。

陳茂波出席國泰航空在利雅得當地舉辦的酒會並致辭，慶祝恢復直航航班。（新聞處）