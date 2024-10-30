彩虹邨重建｜搬遷歷時15年 民建聯促縮減程序、容許原店過渡新邨
撰文：潘耀昇
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彩虹邨重建方案今天（30日）出爐，11幢樓共7,400個單位分三期重建，第一期最快2028年遷出，居民安置到同區的新美東邨，重建料2049年全部落成，由第一期住戶入伙至最後一期伙預料需時約15年。新彩虹邨單位將增加約1,800個至9,200個。
民建聯九龍東立法會議員顏汶羽與黃大仙區議員越毅強希望，更早完成彩虹邨重建，盡量縮減程序；盡快公布搬遷津貼方案細節，無縫安置居民；保留彩虹邨特色，讓彩虹邨原有店舖以局限性投標方式租回新邨鋪位。
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交通方面，民建聯認為要藉重建大刀闊斧改變九龍東長年擠塞情況，要求房署與運輸署研究改善方案，當中建議於新清水灣道興建橫跨彩虹邨的行車天橋，往返太子道東，善用牛池灣做好交通規劃。
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重建時間方面，民建聯希望盡量縮減程序，更早完成重建，減少對居民影響，畢竟彩虹邨居民面對單位日久失修，現時距離第一期安置到新美東邨仍有3年多，距離第一期2035年重建入伙更需時11年，促請房署持續關心彩虹邨樓宇結構和居民單位情況。
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安置方面，據民建聯了解搬遷津貼將於今年底公布，冀方案細節盡快出爐；期望協助第一期清拆居民搬遷至新美東邨或購買宏光道綠置居，無縫安置居民，並舉辦「睇樓團」讓居民了解新環境適應。
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社區配套方面，民建聯表示政府預計需要多2至3年後才推出新彩虹邨設計，關注彩虹邨原有商店受合約限制，未必能在原邨重置店舖，建議政府盡力保留彩虹邨特色，讓這些店舖以局限性投標方式租回日後新彩虹邨的店鋪。同時期望第一期落成入伙前便需有足夠社區配套，避免居民做「開荒牛」。