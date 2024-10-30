彩虹邨重建｜搬遷歷時15年　民建聯促縮減程序、容許原店過渡新邨

彩虹邨重建方案今天（30日）出爐，11幢樓共7,400個單位分三期重建，第一期最快2028年遷出，居民安置到同區的新美東邨，重建料2049年全部落成，由第一期住戶入伙至最後一期伙預料需時約15年。新彩虹邨單位將增加約1,800個至9,200個。



民建聯九龍東立法會議員顏汶羽與黃大仙區議員越毅強希望，更早完成彩虹邨重建，盡量縮減程序；盡快公布搬遷津貼方案細節，無縫安置居民；保留彩虹邨特色，讓彩虹邨原有店舖以局限性投標方式租回新邨鋪位。



10月30日，民建聯九龍東立法會議員顏汶羽與黃大仙區議員越毅強回應彩虹邨重建。（顏汶羽提供）

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交通方面，民建聯認為要藉重建大刀闊斧改變九龍東長年擠塞情況，要求房署與運輸署研究改善方案，當中建議於新清水灣道興建橫跨彩虹邨的行車天橋，往返太子道東，善用牛池灣做好交通規劃。

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重建時間方面，民建聯希望盡量縮減程序，更早完成重建，減少對居民影響，畢竟彩虹邨居民面對單位日久失修，現時距離第一期安置到新美東邨仍有3年多，距離第一期2035年重建入伙更需時11年，促請房署持續關心彩虹邨樓宇結構和居民單位情況。

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安置方面，據民建聯了解搬遷津貼將於今年底公布，冀方案細節盡快出爐；期望協助第一期清拆居民搬遷至新美東邨或購買宏光道綠置居，無縫安置居民，並舉辦「睇樓團」讓居民了解新環境適應。

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社區配套方面，民建聯表示政府預計需要多2至3年後才推出新彩虹邨設計，關注彩虹邨原有商店受合約限制，未必能在原邨重置店舖，建議政府盡力保留彩虹邨特色，讓這些店舖以局限性投標方式租回日後新彩虹邨的店鋪。同時期望第一期落成入伙前便需有足夠社區配套，避免居民做「開荒牛」。