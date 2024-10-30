彩虹邨重建方案曝光　螞蟻搬家先拆3幢樓　建可容後期清拆戶新樓

房屋署今午（30日）向黃大仙區議會提交彩虹邨重建項目的「清拆及遷置」建議方案，政府在早前《再建彩虹報》中載列的3個方案中，當局最終選取「A方案」作藍本向區議會諮詢，但當中有所微調。

當局建議彩虹邨的清拆和重建分三期進行，預計於2028至2029年入伙的新美東邨將會提供2450個單位用首期遷置資，可容納約三份之一的受影響住戶，而受第二、三期清拆影響的彩虹邨的三份之二住戶將會搬遷至重建後的新彩虹邨，而從第一期彩虹邨住戶入伙至最後一期住戶入伙預計需要約15年完成。

第一期建議清拆碧海樓、金碧樓、丹鳳樓和兩所空置校舍，第一期的彩虹邨住戶將會遷至新美東邨，當局指為善用空置校舍用地，建議一併清拆兩座毗鄰的住宅樓宇，即碧海及金碧樓，與空置校舍用地整合，從而營造足夠面積的建築地盤，以興建足以容納受第二期清拆影響住戶的新住宅樓宇。



房屋署向黃大仙區議會提交彩虹邨重建項目的「清拆及遷置」建議方案。

彩虹邨重建三期重建建議：

第一期將重建：碧海樓/金碧樓/丹鳳樓和兩所空置校舍

第二期將重建：錦雲樓/紅萼樓/金漢樓和白雪樓

第三期將重建：翠瓊樓/金華樓/綠晶樓/紫薇樓和多層停車場

▼彩虹邨即將展開重建▼



+ 26

諮詢文件主要講及第一期重建建議 稱第二三期建議在初步構思階段

政府在早前《再建彩虹報》中載列的3個方案中，最終選取「A方案」作藍本向區議會諮詢，但當中有所微調。包括錦雲樓由第三期重建宇調前至第二期，而金華樓則由第二期調後至第三期。然而，房屋署在今向黃大仙區議會提交的文件指出，文件主要內容為第一期重建的清拆及遷置建議，至於第二、三期建議則尚在初步構思階段，而最終清拆方案及遷置安排，有待房委會 通過並正式宣佈後落實。

三份一第一期受影響重建住戶將遷往新美東邨

當局建議彩虹邨的清拆和重建分三期進行，預計於2028至2029年入伙的新美東邨將會提供2450個單位用首期遷置資源，可容納約三份之一的受影響住戶，而受第二、三期清拆影響的彩虹邨的三份之二住戶將會搬遷至重建後的新彩虹邨，而從第一期彩虹邨住戶入伙至最後一期住戶入伙預計需要約15年完成。

第一期重建後可提供3200個單位 料2035年至2036年落成入伙

彩虹邨第一期建築工程將會於第一期清拆完成後立即展開，當局估算第一期建築工程完成 後可提供約3200個新公營房屋單位和相關配套設施，作為第二期的遷置資源，預計大約於 2035年至2036年落成入伙。

▼彩虹邨舊日蹤迹▼



+ 5