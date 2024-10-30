楊潤雄訪問葡萄牙　就申辦2026年國家和地區奥委會協會大會簡報

正在葡萄牙卡斯卡伊斯進行訪問的文化體育及旅遊局局長楊潤雄，當地時間10月29日出席相關奧委會協會執行委員會會議，就香港申辦2026年協會全體代表大會計劃作出簡報。他指出，香港是舉辦國際盛事的理想地方，成功落實「一國兩制」，擁有公平及完善的法律制度，令社會一直保持穩定；並擁有廣闊的聯繫網絡，與國際接軌。



另外，政務司司長陳國基明日（31日）晚上將前赴廣州，出席11月1日舉行的中國第41次南極考察團出征授旗及歡送儀式，並會於同日返港。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄當地時間10月28日傍晚抵達葡萄牙卡斯卡伊斯，並於29日展開訪問行程。他上午聯同港協暨奧委會會長霍震霆，與國家和地區奧委會協會多個執行委員會成員見面交流。

至下午，楊潤雄與港協暨奧委會代表團一同出席協會執行委員會會議，就香港申辦2026年協會全體代表大會的計劃，作出簡報。他指，香港是舉辦國際盛事的理想地方，成功落實「一國兩制」，擁有公平及完善的法律制度，令社會一直保持穩定；並擁有廣闊的聯繫網絡，與國際接軌。

楊潤雄又指，本港積極推動體育普及化、精英化、盛事化、專業化及產業化的發展；運動員近年亦在國際賽事屢獲佳績，又提到啟德體育園是香港歷來最大型體育基建，將於明年第一季啟用。

楊潤雄晚上出席卡斯卡伊斯市安排的歡迎酒會，並與該市負責體育及國際事務的參議員Francisco Kreye及多位國際體壇領袖，包括國際奧委會主席巴赫交流。

楊潤雄當地時間30日會繼續在葡萄牙卡斯卡伊斯的訪問行程。