莫華倫批港府忽略藝術：放無人機叫有文化？　基金資助塞牙罅唔夠

著名男高音莫華倫早前為紀念歌劇作曲家浦契尼逝世100周年，改編名作《杜蘭朵》加入中國元素上演。他透露向盛事基金申請1500萬元資助，「係唯一一部歌劇講純正中國故仔，諗住多啲宣傳吸引遊客」，最後獲批70萬元，「雞碎咁嘅錢。塞牙罅都唔夠啦，製作好貴㗎嘛歌劇，過千萬㗎嘛」，基金沒提供任何解釋。



他說歌劇是普及化文化藝術，政府亦標榜香港是亞洲國際都會，「咁唔該你文化跟埋上去啦，你淨係紙上談兵，放啲無人機當變做有文化啦咩？Sorry，喺灣仔擺夜市擺一個月，咁就叫有文化啦咩」，自己雖是全國政協委員，但為了香港都是說實話。



著名男高音莫華倫接受香港恒生大學傳播學院節目「恒傳感言」訪問。（香港恒生大學傳播學院YouTube片段截圖）

德國百分百支持歌劇院 莫華倫：香港歌劇院乞兒咁乞

莫華倫2003年成立香港歌劇院，現時是劇院的藝術總監，近日接受香港恒生大學傳播學院節目「恒傳感言」訪問時，大談在香港發展歌劇碰壁的經歷。他以德國為例，當地政府對所有歌劇院是百分之一百支持，不如香港般。

唔使好似我哋香港歌劇院乞兒咁乞，乞政府畀多啲資助啦，囈契爺咁囈，人哋喺100%政府資助，係納稅人嘅錢支持一個歌劇院、一個藝術。 莫華倫

他憶述自己2004年12月在文化中心上演《茶花女》，「好慘，當時問政府攞錢一分錢都未有，因為佢話你都未有成績，點解要畀錢你，雞同雞蛋，你唔畀我資助點有成績啫」，幸好後來獲康文署支持成立，讚揚「香港政府最好嘅部門係康文署，從第一日到而家一直都支持香港歌劇院。」

著名男高音莫華倫接受香港恒生大學傳播學院節目「恒傳感言」訪問。（香港恒生大學傳播學院YouTube片段截圖）

批港府搞文化紙上談兵

他說歌劇已發展成為普及化文化藝術，笑言穿牛仔褲、T恤都可以看歌劇，並非一定穿得很華麗。反觀本地，他說政府標榜香港是亞洲國際都會，直言「咁唔該你文化跟埋上去啦。」

你淨係紙上談兵，放啲無人機當變做有文化啦咩？Sorry，喺灣仔擺夜市擺一個月咁就叫有文化啦咩？ 莫華倫

靠票房收入、捐款支持劇院 否則「執笠好耐」

莫華倫形容自己雖是全國政協委員，但說話很大膽，目的都是為了香港好、國家好，反映的都是實話。他透露現時政府的資助只及全年開支預算三分一，另外三分之一是票房收入，剩下三分之一屬私人捐款，直言「如果冇咗票房同捐款我哋執笠好耐」，慶幸獲捐款支持運作。

著名男高音莫華倫接受香港恒生大學傳播學院節目「恒傳感言」訪問。（香港恒生大學傳播學院YouTube片段截圖）

今年為紀念歌劇作曲家浦契尼逝世100周年，莫華倫改編名作《杜蘭朵》，形容當全世界著名的歌劇院都上演這部歌劇，香港不能輸給其他地方，故從北京聘請「夾丁」團隊，屬國家級創作班子。

著名男高音莫華倫接受香港恒生大學傳播學院節目「恒傳感言」訪問。（香港恒生大學傳播學院YouTube片段截圖）

《杜蘭朵》申1,500萬資助 獲批70萬「塞牙罅都唔夠」

莫華倫說今次為《杜蘭朵》加入有中國元素，舞台佈景、服裝都是全新製作，全由內地製造再運來香港，形容是唯一一部歌劇「講純正中國故仔」，故打算加強宣傳，吸引大灣區、以至世界遊客，形容自己滿懷信心向盛事基金申請資助，以為一定有機會成為香港盛事。

最尾畀咗雞碎咁嘅錢，我哋申請嘅係1,500萬萬 ，佢畀得70萬。吓？呢個就係盛事基金啦？我申請1,500萬，佢畀嗰70萬塞牙罅都唔夠啦，製作好貴㗎嘛歌劇，過千萬㗎嘛，佢畀70萬又唔講理由。 莫華倫

他質疑為何《杜蘭朵》不合資格申領1,500萬元資助，「完全冇任何理由，就塞牙罅俾粒糖俾你食，塞住你把口，塞唔住我把口，我宜家就講俾大眾聽」，反問歌劇為何不是盛事。