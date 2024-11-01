香港要改革｜姚志勝：改革成恒常工作　倡借鑑內地設發改委做部署

全國政協常委姚勝今日（1日）在報章撰文，香港之改革已成為一個恒常性的工作，認為應考慮借鑑內地設立發展和改革委員會的經驗，改革調整特區政府高層管理架構，設立類似發改委的機構，主責規劃部署香港的發展與改革事務，為本港改革發展提供組織保證。



姚志勝（姚志勝提供圖片）

他今日在《明報》撰文稱，在他看來，李家超上月中發表的施政報告，是自香港特區成立以來最能夠展現時代特點的施政報告，也是最具鮮明改革特色，並能夠通過改革佈局看到香港發展前景的施政報告。

不過，他同時指出，自香港特區成立以來，各任行政長官都提出了各自的施政藍圖，但許多構想都不盡人意、成效不彰，有些甚至是無疾而終。當中原因固然很多，而受到當時環境條件所限，未能推行切實有效的改革，是其中一個關鍵。

10月16日，李家超出席《施政報告》記者會。（盧翊銘攝）

姚強調，香港的改革是知不易、行更難。一方面，管治思維沒有跳出港英政府的「不干預」舊框框，將主導經濟的角色交給市場；另一方面，僵化理解「50年不變」，過於保守，不求改不敢改。這個問題中央也看得很清楚，國家主席習主席七一重要講話中明確提出，「中央全力支持香港積極穩妥推進改革」。中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍在有關香港貫徹落實三中全會精神的談話裏，一再強調要通過改革實現更好發展，體現了習主席的講話精神，在香港社會引起廣泛討論。

習近平與其他中共中央政治局常委出席第二十屆三中全會閉幕式。（影片截圖）

他指，在三中全會改革的強勁東風帶動下，施政報告以改革為主軸，有目標、措施，也設立相關機制，解決了「為何改、如何改、改什麼、誰來改」的問題，讓社會從中看到突破體制機制障礙、實現施政藍圖的希望，加強了對香港前景的信心。

不過，他補充指，任何施政規劃都會受到所在時空的限制，正如特首所說，「改革只有進行時，沒有完結時」。政府還需不斷充實完善藍圖、持續有效推進改革。施政報告雖設立了多個委員會和工作組，以落實改革部署，不過，香港之改革已成為一個恒常性的工作，應該考慮借鑑內地設立發展和改革委員會的經驗，改革調整特區政府高層管理架構，設立類似發改委的機構，主責規劃部署香港的發展與改革事務，為本港改革發展提供組織保證。