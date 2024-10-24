香港要改革｜何喜華：施政報告未見展示決心處理結構性問題

社區組織協會主任何喜華今日（24日）在報章撰文指，改革是今年《施政報告》最耀眼的詞彙，共41次出現「改革」字眼，可見何等重視。特首作為治理香港的第一責任人，奉二十屆三中全會《決定》為圭臬，強調改革，實屬必然。然而，他認為，今年的報告建議措施未展決心，欠力度處理根本性、結構性的問題。



何喜華（鄭子峰攝）

何喜華今日在《信報》撰文指，報告開宗明義點出，改革發展最終目標是惠及民生，建設香港未來。要惠及民生，尤其是弱勢社群，需要相應福利服務。除短期應急措施，中長期規劃亦重要，必須系統地評估狀況和服務需要，規劃服務內容質量，並預留人力財務資源。然而，與過往一樣，報告只蜻蜓點水式、零碎地在個別項目左添右加現時當局只按個別地區估計需求，過程並不客觀。長遠規劃是根本問題，服務多年來趕不上社群需求，特首有心改革到底嗎？

現屆政府強調精準扶貧策略，何指，當局識別劏房、單親和長者住戶三個貧窮群組作支援，推出各項措施，但只提及增服務名額，未分析其他貧窮社群。他倡議，當局應仔細分析住戶特徵、就業及收入、受惠於政府現金福利的情況、居住環境、租金負擔、撫養負擔及其他面向，再制定政策或服務，才能精準介入、聚焦扶助。他認為，當局應重設貧窮線，全面檢討本港貧窮狀況，訂定扶貧績效指標（扶貧「KPI」），系統檢視措施成效。

何喜華指，發展「明日大嶼」絕不能「明日復明日」（資料圖片）

他續指，很多整體經濟發展策略，包括北部都會區高新科技發展，談的大多都是硬體設施規劃。軟體方面，如何吸引企業、人才等仍是子虛烏有，沒有什麼具體可談。此外，報告無提及如何提振本地經濟，眼見零售餐飲市道不景，商舖先後結業，只重申經濟步入轉型期，鮮有刺激經濟方案；加上不設上限輸入補充勞工，基層就業前景雪上加霜。福利制度又缺乏資源再分配建議，弱勢社群持續陷入困境。

最後，何喜華又指，當局表示未來十年可提供作發展的土地約3000公頃，卻無闡述十年以後，即2034年以後土地供應。發展「明日大嶼」絕不能「明日復明日」，但報告僅表示穩慎推展交椅洲人工島建設，似乎無決心大力開拓土地。他指，特首稱︰「改革只有進行時，沒有完結時。」但更重要的是，改革是為了什麼？從那裏來、往何處去，更要深思熟慮。期望政府能牢記改革初心，真正做到惠及民生。